اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مِرْوحة أم مَرْوَحَة، أيهما أصح؟

قل ولا تقل

قل: مِروحة بكسر الميم، ولا تقل: مروحة بفتح الميم؛ لأن هذا الضبط غيرُ صحيح على ما يشاع في بعض البلدان العربية.. فالصواب هو استخدام كلمة مروحة بكسر الميم لأنها اسم آلة وهي على وزن «مِفْعَلَة» وهي أحد الأوزان القياسية لاسم الآلة، وفتحُ الميم منها خطأ قديم سَجَّله ابن قتيبة في أدب الكاتب بوصف ابن قتيبة زعيما لمبدأ تنقية اللغة العربية من الأخطاء في عصره. إذنْ، قُلْ: مِرْوَحَة -بكسر الميم- ولا تقل: مَرْوَحَة، بفتحها.

حلقات أخرى

سرنا وإذا نحن شاعرون برجل يستغيث، أم سرنا وإذا بنا شاعرين برجل يستغيث.. أيهما صحيح؟

قل: سِرنا وإذا نحن شاعرون برجل يستغيث، ولا تقل: سِرنا وإذا بنا شاعرين برجل يستغيث
والسبب في ذلك أن (إذا) الفجائية لا يفاجأ بها المتكلم نفسه، فأصل العبارة سرنا وإذا نحن باصرون برجل يستغيث، أو ظافرون به، أو شاعرون به، أو عاثرون به، أو ما أشبه ذلك؛ فكيف يصح أن يقال: "سرنا وإذا بنا شاعرين برجل يستغيث"؟! وبإمكاننا أن نحذف كلمة "شاعرون" فتكون الجملة "وإذا نحن برجل يستغيث"، ويجوز أيضا أن نحذف "نحن" فتكون الجملة "سرنا وإذا برجل يستغيث"
إذن قل: سرنا وإذا نحن كذا وكذا، ولا تقل: سرنا وإذا بنا كذا وكذا...

دقيقة منذ 1 أسبوع

لَمَسَ فلانٌ الشيءَ أم لمِسَ فلان الشيء، أيهما صحيح؟

قل: لَمَسَ فلانٌ الشيءَ، يلمِسُهُ ويلمُسُهُ؛ ولا تقل: لمِسَهُ يلمَسُه؛ فلم يُسمع ذلك عن العرب، إذن قل: لَمَسَ فلانٌ الشيءَ، ولا تقل: لمِسَ فلان الشيء.

دقيقة 04 يناير ,2023

ما أوسع هذه الفُتحة أم ما أوسع هذه الفَتحة، أيهما صحيح؟

قل: فتحت في الشيء فُتحة مثل فُرجة وحُفرة، ولا تقل: فتحت في الشيء فَتحة، وقل أيضا: ما أوسع هذه الفُتحة، ولا تقل: ما أوسع هذه الفَتحة.

دقيقة 28 ديسمبر ,2022

مديرية المَساحة أم مديرية المِساحة، أيهما صحيح؟

يقال: مَسح الأرض يمسحها مَسحاً، للقليل منها، ومِساحةً، للكثير؛ ولا يقال: مَساحةً، بفتح السين؛ ويقال مديرية المِساحة، لا مديرية المَساحة؛ وكذلك القول في الصناعة والزراعة والنجارة والعِطارة والحِدادة والبِزازة، والبِوابة، مهنة البواب، وأمثالها.

دقيقة 21 ديسمبر ,2022

مِرْوحة أم مَرْوَحَة، أيهما أصح؟

0:00 0:00