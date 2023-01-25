جاءوا معًا أم جاءوا سَوِيًّا، أيهما أصح؟

قل: سِرنا وإذا نحن شاعرون برجل يستغيث، ولا تقل: سِرنا وإذا بنا شاعرين برجل يستغيث

والسبب في ذلك أن (إذا) الفجائية لا يفاجأ بها المتكلم نفسه، فأصل العبارة سرنا وإذا نحن باصرون برجل يستغيث، أو ظافرون به، أو شاعرون به، أو عاثرون به، أو ما أشبه ذلك؛ فكيف يصح أن يقال: "سرنا وإذا بنا شاعرين برجل يستغيث"؟! وبإمكاننا أن نحذف كلمة "شاعرون" فتكون الجملة "وإذا نحن برجل يستغيث"، ويجوز أيضا أن نحذف "نحن" فتكون الجملة "سرنا وإذا برجل يستغيث"

إذن قل: سرنا وإذا نحن كذا وكذا، ولا تقل: سرنا وإذا بنا كذا وكذا...