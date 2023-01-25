جاءوا معًا أم جاءوا سَوِيًّا، أيهما أصح؟
يخطئ كثيرون عندما يقولون: جاءوا سَوِيًّا، والصواب أن يقال: جاءوا معًا؛ لأنَّ لفظ (سَوِيّ) لا يعني المرافقة أو المصاحبة بل فيه معنى الاعتدال بخلاف (مع) فهي لفظة تفيد المصاحبة والاجتماع: فهكذا نطقت العرب، كما في المعاجم اللغويَّة. والسّـوِيّ المُسْتوِي، والمستوي التام في كلام العرب الذي قد بلغ الغاية في شبابه وتمام خَلْقِه وعقله. إذنْ، قُلْ: جاءوا مَعًا، ولا تَقُلْ: جاءوا سَوِيًّا.
مِرْوحة أم مَرْوَحَة، أيهما أصح؟
قل: مِروحة بكسر الميم، ولا تقل: مروحة بفتح الميم؛ لأن هذا الضبط غيرُ صحيح على ما يشاع في بعض البلدان العربية.. فالصواب هو استخدام كلمة مروحة بكسر الميم لأنها اسم آلة وهي على وزن «مِفْعَلَة» وهي أحد الأوزان القياسية لاسم الآلة، وفتحُ الميم منها خطأ قديم سَجَّله ابن قتيبة في أدب الكاتب بوصف ابن قتيبة زعيما لمبدأ تنقية اللغة العربية من الأخطاء في عصره. إذنْ، قُلْ: مِرْوَحَة -بكسر الميم- ولا تقل: مَرْوَحَة، بفتحها.
سرنا وإذا نحن شاعرون برجل يستغيث، أم سرنا وإذا بنا شاعرين برجل يستغيث.. أيهما صحيح؟
قل: سِرنا وإذا نحن شاعرون برجل يستغيث، ولا تقل: سِرنا وإذا بنا شاعرين برجل يستغيث
والسبب في ذلك أن (إذا) الفجائية لا يفاجأ بها المتكلم نفسه، فأصل العبارة سرنا وإذا نحن باصرون برجل يستغيث، أو ظافرون به، أو شاعرون به، أو عاثرون به، أو ما أشبه ذلك؛ فكيف يصح أن يقال: "سرنا وإذا بنا شاعرين برجل يستغيث"؟! وبإمكاننا أن نحذف كلمة "شاعرون" فتكون الجملة "وإذا نحن برجل يستغيث"، ويجوز أيضا أن نحذف "نحن" فتكون الجملة "سرنا وإذا برجل يستغيث"
إذن قل: سرنا وإذا نحن كذا وكذا، ولا تقل: سرنا وإذا بنا كذا وكذا...
جاءوا معًا أم جاءوا سَوِيًّا، أيهما أصح؟