قُمامة أم قِمامة أيهما أصح؟

يخطئ كثيرون عندما يقولون: جاءوا سَوِيًّا، والصواب أن يقال: جاءوا معًا؛ لأنَّ لفظ (سَوِيّ) لا يعني المرافقة أو المصاحبة بل فيه معنى الاعتدال بخلاف (مع) فهي لفظة تفيد المصاحبة والاجتماع: فهكذا نطقت العرب، كما في المعاجم اللغويَّة. والسّـوِيّ المُسْتوِي، والمستوي التام في كلام العرب الذي قد بلغ الغاية في شبابه وتمام خَلْقِه وعقله. إذنْ، قُلْ: جاءوا مَعًا، ولا تَقُلْ: جاءوا سَوِيًّا.