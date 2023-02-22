كَذَبَ فلان أم كَذِبَ فلان.. أيهما صحيح؟
قل: كَذَبَ فلان في حديثه "بفتح الذال"، لا: كَذِبَ فلان في حديثه "بكسر الذال"؛ لأن هذا الضبط غير صحيح، فالثابت في المعاجم اللغويَّة أنَّ الفعل "كَذَبَ" من باب "ضَرَبَ" فهو مفتوح العين في الماضي مكسورُها في المضارع، فكما يقال: ضَرَبَ يَضْرِبُ، يقال: كَذَبَ يَكْذِبُ؛ فكلاهما على وزن "فَعَلَ - يَفْعِلُ"، لذلك لا صِحَّة لقول بعضهِم: كَذِبَ في حديثه، بكسر الذال. إذن قل: كَذَبَ فلان في حديثه "بفتح الذال"، لا كَذِبَ فلان في حديثه.
قُمامة أم قِمامة أيهما أصح؟
فالبعض يقول حاوية القِمامة -بكسر القاف- وهذا الضبط غير صحيح؛ إذ لم ترد بهذا الضبط في المعاجم اللغويّة، وصواب الضبط: حاوية القُمامة -بضمّ القاف- فهذا هو الضبط الصحيح وَفقا للمعاجم، وهذا الضبط مُطَّرِد في الأشياء التي تدلّ على بقايا الأشياء مثل: حُكَاكَة القدر، ونُشَارة الخشب، وزُبالة.. إلخ، وهو أمر قياسي أقَرَّه مجمع اللغة العربية في القاهرة. إذنْ، قُلْ: قُمامة -بضمّ القاف- ولا تقُلْ: قِمَامة، بكسرها.
مُذْهَب أي مطليّ بالذهب
البعض يقول: هذا الشيء مُذْهَب أي مَطليّ بالذهب، وهو تعبير صحيح؛ لأنَّه من الفعل "ذْهَبَ" المتعدي بالهمزة وقد أشارت المعاجم اللغويّة إلى هذا المعنى؛ إذ ورد في اللسان أنَّ كلّ ما مُوِّه بالذهب فقد أُذْهِـبَ وهو مُذْهَـب، وقولهم: مُذَهَّب بالتشديد من الفعل "ذَهَّبَه" أي طلاه بالذهب أيضا صحيح، ويشيع على ألسنة الناس.
أَكْرَى بيته أم كَرَى بيته، أيهما أصح؟
نسمع بعضهم يقول: كَرَى فلان بيته، وهذا غير صحيح؛ لأن الفعل المجرّد لم يرد في المعاجم اللغويَّة بمعنى أَجَّرَ، والصواب: أَكْرَى فلان بيتَه -بهمزة التعدية- فالمزيد بالهمزة: أكْرَى هو الوارد في المعاجم بمعنى أَجَّرَ الشيء، أمَّا "كَرَى" المجرّد فهو بمعنى: حَفَرَ. إذنْ، قُلْ: أَكْرَى الشيء بالهمزة في أوَّلِه بمعنى أَجَّرَه، ولا تقُلْ: كَرَى الشيء بصيغة المجرّد.
جاءوا معًا أم جاءوا سَوِيًّا، أيهما أصح؟
يخطئ كثيرون عندما يقولون: جاءوا سَوِيًّا، والصواب أن يقال: جاءوا معًا؛ لأنَّ لفظ (سَوِيّ) لا يعني المرافقة أو المصاحبة بل فيه معنى الاعتدال بخلاف (مع) فهي لفظة تفيد المصاحبة والاجتماع: فهكذا نطقت العرب، كما في المعاجم اللغويَّة. والسّـوِيّ المُسْتوِي، والمستوي التام في كلام العرب الذي قد بلغ الغاية في شبابه وتمام خَلْقِه وعقله. إذنْ، قُلْ: جاءوا مَعًا، ولا تَقُلْ: جاءوا سَوِيًّا.
كَذَبَ فلان أم كَذِبَ فلان.. أيهما صحيح؟