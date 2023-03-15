هذه المسألة سهلة أم هذه المسألة بسيطة.. أيهما صحيح؟
من الأخطاءِ اللُّغويَّةِ الذَّائعةِ استخدام كلمة "بسيط" للدَّلالةِ على السُّهولةِ واليُسْرِ، وهذا استعمالٌ غيرُ سليمٍ للكلمةِ لأنَّه لم يردْ عنِ العَربِ الفُصَحاءِ استخدامُها على هذا الوجهِ، فقد ذُكِرت في المَعَاجِمِ القديمةِ بعدَّةِ معانٍ، مُختصرها: البَسط والتَّبسيط ومعناهما التَّوسيع والنَّشر.
لذلك قُل: "هذه المسألةُ سهلةٌ"، "وهذا الأمرُ يسيرٌ"، "وهذه القضيَّةُ هيِّنةٌ".. وغيرها من الكلماتِ الَّتي تُعبِّرُ عن هذا المعنى. فلا تقل: "هذه المسْألةُ بسيطةٌ"، "وهذا الأمرُ بسيطٌ"، "وهذه نُقطةٌ بسيطةٌ"، "وهذا الرَّجلُ يتكلَّمُ ببساطةٍ"، "ورجلٌ بسيطٌ".
"بينما" تُستخدم في أول أم في وسط الجملة؟
مِن الأخطاءِ الشَّائعة استخدام "بينما" في وسط الجُملة، على سبيل المثال: "كانَ محمود غاضبًا بينما كانت زوجتُه تضحكُ" والسَّببُ: أنَّ "بينما" ظرف زمانٍ بمعنى المُفاجأة، ويجبُ أن تكونَ لها الصَّدارةُ أي في بدايةِ الجُملةِ؛ لذلك من الفصاحةِ القول: "بينما كانَ محمود غاضبًا كانت زوجته تضحكُ"، أو: "كانَ محمود غاضبًا في حين كانت زوجتهُ تضحكُ".
مشاريع أم مشروعات أيهما صحيح؟
اختلفَ كثيرٌ من الباحثينَ والنَّحويِّين حول جمع مفعول على مفاعيل، مثل: "مشروع، مشاريع"، "موضوع، مواضيع"، "مكتوب، مكاتيب"، "منشور، مناشير"، والصَّواب جمعها على مفعولات، مثل:
مشروع - مشروعات.
موضوع - موضوعات.
مكتوب - مكتوبات.
منشور - منشورات.
وليس "مشاريع" و"مواضيع" و"مكاتيب" و"مناشير".. وغيرها، كما هو شائع؛ والسَّبب أنَّ جمع الصِّفاتِ على وزن "مفاعيل" هو سماعيٌّ ولا يُقاس عليه، وهذا من بابِ جموع التَّكسير.
كَذَبَ فلان أم كَذِبَ فلان.. أيهما صحيح؟
قل: كَذَبَ فلان في حديثه "بفتح الذال"، لا: كَذِبَ فلان في حديثه "بكسر الذال"؛ لأن هذا الضبط غير صحيح، فالثابت في المعاجم اللغويَّة أنَّ الفعل "كَذَبَ" من باب "ضَرَبَ" فهو مفتوح العين في الماضي مكسورُها في المضارع، فكما يقال: ضَرَبَ يَضْرِبُ، يقال: كَذَبَ يَكْذِبُ؛ فكلاهما على وزن "فَعَلَ - يَفْعِلُ"، لذلك لا صِحَّة لقول بعضهِم: كَذِبَ في حديثه، بكسر الذال. إذن قل: كَذَبَ فلان في حديثه "بفتح الذال"، لا كَذِبَ فلان في حديثه.
قُمامة أم قِمامة أيهما أصح؟
فالبعض يقول حاوية القِمامة -بكسر القاف- وهذا الضبط غير صحيح؛ إذ لم ترد بهذا الضبط في المعاجم اللغويّة، وصواب الضبط: حاوية القُمامة -بضمّ القاف- فهذا هو الضبط الصحيح وَفقا للمعاجم، وهذا الضبط مُطَّرِد في الأشياء التي تدلّ على بقايا الأشياء مثل: حُكَاكَة القدر، ونُشَارة الخشب، وزُبالة.. إلخ، وهو أمر قياسي أقَرَّه مجمع اللغة العربية في القاهرة. إذنْ، قُلْ: قُمامة -بضمّ القاف- ولا تقُلْ: قِمَامة، بكسرها.
هذه المسألة سهلة أم هذه المسألة بسيطة.. أيهما صحيح؟