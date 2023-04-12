ذو مروءة.. بفتح الميم أم بضمها؟
ذو مُرُوءَة "بضمّ الميم"، لا مَرُوءة "بفتحها"
يقولون فلان ذو مَرُوءة "بفتح الميم"، وضبطها بفتح الميم غير صحيح إطلاقا، والصواب أن يقال: ذو مُرُوءة "بالضمّ"، كما في المعاجم اللغوية، إذ الثابت فيها مُرُوءة بضمّ الميم مَصْدَرًا للفعل "مَرُؤَ". إذنْ، قُلْ: مُرُوءة "بضمّ الميم"، ولا تَقُلْ: مَرُوءة "بفتحها".
الإمام النّسائي.. بفتح النون أم بكسرها؟
الإمام النَّسائيّ بفتح النون، لا النِّسائيّ بكسرها
كثيرًا ما نسمعهم يقولون: الإمام النِّسائيّ "بكسر النون" وهذا الضبط غير صحيح، فالصواب أن يقال: الإمام النَّسائيّ "بفتح النون".
إذنْ، قُلْ: النَّسائيّ "بفتح النون"، ولا تَقُلْ: النِّسائيّ "بكسرها"، وشدِّد ياء النَّسَب؛ لأنَّها دائما مُشَدَّدة.
اشتري أم اشترِ.. أيهما صحيح؟
يُخطئُ عددٌ لا بأسَ بهِ في كتابةِ جُملٍ من نوع:
اشتري الآن!
اشتري اثنين واحصل على الثَّالث مجَّانًا!
وذلك بإثبات حرف "الياء" في فعل الأمر الَّذي يُبنى على السُّكون إذا كانَ صحيح الآخر، ويُبنى على حذفِ حرفِ العِلَّة إذا كان مُعتلّ الآخِر، وحرفُ العِلَّة هنا هو "الياء"، والصّواب كتابتها: "اشتَرِ"، بحذف الياء والتَّعويضُ عنها بالكسرِ للمُخاطَبِ المُذكَّر.
ملفت للنظر أم لافت للنظر أيهما صحيح؟
لا تقل: مُلفت للنظر، بل قل: لافتٌ للنظر؛ لأن استعمال اسم الفاعل من الفعل "ألفَتَ" لم يرد في المعاجم، وإنما الذي ورد استعمال اسم الفاعل من الفعل "لفت"؛ فيقال: لفت النظر فهو لافت للنظر، واسم الفاعل من لفت "لافت".. إذن قل: لافت للنظر، ولا تقل: ملفت للنظر.
هذه المسألة سهلة أم هذه المسألة بسيطة.. أيهما صحيح؟
من الأخطاءِ اللُّغويَّةِ الذَّائعةِ استخدام كلمة "بسيط" للدَّلالةِ على السُّهولةِ واليُسْرِ، وهذا استعمالٌ غيرُ سليمٍ للكلمةِ لأنَّه لم يردْ عنِ العَربِ الفُصَحاءِ استخدامُها على هذا الوجهِ، فقد ذُكِرت في المَعَاجِمِ القديمةِ بعدَّةِ معانٍ، مُختصرها: البَسط والتَّبسيط ومعناهما التَّوسيع والنَّشر.
لذلك قُل: "هذه المسألةُ سهلةٌ"، "وهذا الأمرُ يسيرٌ"، "وهذه القضيَّةُ هيِّنةٌ".. وغيرها من الكلماتِ الَّتي تُعبِّرُ عن هذا المعنى. فلا تقل: "هذه المسْألةُ بسيطةٌ"، "وهذا الأمرُ بسيطٌ"، "وهذه نُقطةٌ بسيطةٌ"، "وهذا الرَّجلُ يتكلَّمُ ببساطةٍ"، "ورجلٌ بسيطٌ".
ذو مروءة.. بفتح الميم أم بضمها؟