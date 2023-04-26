مَزِيج أم ممزوج منه.. أيهما صحيح؟

كثيرًا ما يُخلط بين "الكَهْل" و"الشيخ" فيستعمل أحدهما مكان الآخر، فيقال مثلاً: "كَهْلٌ في السبعين من عمره"، وهذا غير صحيح، والصواب أنَّ "الكَهْل" مَنْ جاوز الثلاثين، وقيل: من الثلاثين حتى الخمسين، أما "الشيخ" فهو مَنْ اسْتبانت فيه السِّنّ، وظَهَرَ عليه الشَّيب، أو هو مَنْ بَلَغَ الخمسين وما فوق، كما ورد في المعاجم اللغويَّة.