مَزِيج أم ممزوج منه.. أيهما صحيح؟
كثيرًا ما نسمعهم يقولون: مَزِيج من العصير، بمعنى: ممزوج منه، وهو قول عربيّ صحيح؛ لأنَّ كلمة "مَزِيج" بمعنى ممزوج، وعلى الرغم من أنَّ هذه الكلمة لم ترد في المعاجم اللغويَّة القديمة فقد قَرَّر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قياسيَّة "فعيل" بمعنى "مفعول" من كل فعل ليس له "فعيل" بمعنى "فاعل" وقد ذكرتها بعض المعاجم اللغويَّة الحديثة كالوسيط.
ما الفرق بين الكَهْل والشَّيخ؟
كثيرًا ما يُخلط بين "الكَهْل" و"الشيخ" فيستعمل أحدهما مكان الآخر، فيقال مثلاً: "كَهْلٌ في السبعين من عمره"، وهذا غير صحيح، والصواب أنَّ "الكَهْل" مَنْ جاوز الثلاثين، وقيل: من الثلاثين حتى الخمسين، أما "الشيخ" فهو مَنْ اسْتبانت فيه السِّنّ، وظَهَرَ عليه الشَّيب، أو هو مَنْ بَلَغَ الخمسين وما فوق، كما ورد في المعاجم اللغويَّة.
ذو مروءة.. بفتح الميم أم بضمها؟
ذو مُرُوءَة "بضمّ الميم"، لا مَرُوءة "بفتحها"
يقولون فلان ذو مَرُوءة "بفتح الميم"، وضبطها بفتح الميم غير صحيح إطلاقا، والصواب أن يقال: ذو مُرُوءة "بالضمّ"، كما في المعاجم اللغوية، إذ الثابت فيها مُرُوءة بضمّ الميم مَصْدَرًا للفعل "مَرُؤَ". إذنْ، قُلْ: مُرُوءة "بضمّ الميم"، ولا تَقُلْ: مَرُوءة "بفتحها".
الإمام النّسائي.. بفتح النون أم بكسرها؟
الإمام النَّسائيّ بفتح النون، لا النِّسائيّ بكسرها
كثيرًا ما نسمعهم يقولون: الإمام النِّسائيّ "بكسر النون" وهذا الضبط غير صحيح، فالصواب أن يقال: الإمام النَّسائيّ "بفتح النون".
إذنْ، قُلْ: النَّسائيّ "بفتح النون"، ولا تَقُلْ: النِّسائيّ "بكسرها"، وشدِّد ياء النَّسَب؛ لأنَّها دائما مُشَدَّدة.
اشتري أم اشترِ.. أيهما صحيح؟
يُخطئُ عددٌ لا بأسَ بهِ في كتابةِ جُملٍ من نوع:
اشتري الآن!
اشتري اثنين واحصل على الثَّالث مجَّانًا!
وذلك بإثبات حرف "الياء" في فعل الأمر الَّذي يُبنى على السُّكون إذا كانَ صحيح الآخر، ويُبنى على حذفِ حرفِ العِلَّة إذا كان مُعتلّ الآخِر، وحرفُ العِلَّة هنا هو "الياء"، والصّواب كتابتها: "اشتَرِ"، بحذف الياء والتَّعويضُ عنها بالكسرِ للمُخاطَبِ المُذكَّر.
مَزِيج أم ممزوج منه.. أيهما صحيح؟