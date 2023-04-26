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مَزِيج أم ممزوج منه.. أيهما صحيح؟

قل ولا تقل

كثيرًا ما نسمعهم يقولون: مَزِيج من العصير، بمعنى: ممزوج منه، وهو قول عربيّ صحيح؛ لأنَّ كلمة "مَزِيج" بمعنى ممزوج، وعلى الرغم من أنَّ هذه الكلمة لم ترد في المعاجم اللغويَّة القديمة فقد قَرَّر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قياسيَّة "فعيل" بمعنى "مفعول" من كل فعل ليس له "فعيل" بمعنى "فاعل" وقد ذكرتها بعض المعاجم اللغويَّة الحديثة كالوسيط.

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دقيقة منذ 1 أسبوع

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الإمام النَّسائيّ بفتح النون، لا النِّسائيّ بكسرها
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وذلك بإثبات حرف "الياء" في فعل الأمر الَّذي يُبنى على السُّكون إذا كانَ صحيح الآخر، ويُبنى على حذفِ حرفِ العِلَّة إذا كان مُعتلّ الآخِر، وحرفُ العِلَّة هنا هو "الياء"، والصّواب كتابتها: "اشتَرِ"، بحذف الياء والتَّعويضُ عنها بالكسرِ للمُخاطَبِ المُذكَّر.

دقيقة 29 مارس ,2023

مَزِيج أم ممزوج منه.. أيهما صحيح؟

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