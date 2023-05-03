الاجتماع النسوي.. بفتح السين أم بضم النون وسكون السين؟
النسب إلى نسْوَة: نِسْوِيّ بكسر النون، أم ضمّها؟
يقولون الاجتماع النُّسَـويّ "بفتح السين" عند النسب، وهذا غير صحيح، والصواب: الاجتماع النُّسْويّ "بضمّ النون وسكون السين"، أو نِسْوِيّ "بكسر النون وسكون السين"، نسبة إلى نِسوة وهي جمع، التي جاءت في المعاجم اللغويَّة بكسر النون وضمّها. جاء في المصباح المنير: "النسب نِسْوِيّ، ونُسْوِيّ" بكسر النون وضمّها والكسر أفصح. إذنْ، قُلْ: نِسْـويّ أو نُسْـوِيّ، بكسر النون أو ضمها وسكون السين عند النسب، ولا تَقُلْ: نسَـويّ "بفتح السين".
مَزِيج أم ممزوج منه.. أيهما صحيح؟
كثيرًا ما نسمعهم يقولون: مَزِيج من العصير، بمعنى: ممزوج منه، وهو قول عربيّ صحيح؛ لأنَّ كلمة "مَزِيج" بمعنى ممزوج، وعلى الرغم من أنَّ هذه الكلمة لم ترد في المعاجم اللغويَّة القديمة فقد قَرَّر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قياسيَّة "فعيل" بمعنى "مفعول" من كل فعل ليس له "فعيل" بمعنى "فاعل" وقد ذكرتها بعض المعاجم اللغويَّة الحديثة كالوسيط.
ما الفرق بين الكَهْل والشَّيخ؟
كثيرًا ما يُخلط بين "الكَهْل" و"الشيخ" فيستعمل أحدهما مكان الآخر، فيقال مثلاً: "كَهْلٌ في السبعين من عمره"، وهذا غير صحيح، والصواب أنَّ "الكَهْل" مَنْ جاوز الثلاثين، وقيل: من الثلاثين حتى الخمسين، أما "الشيخ" فهو مَنْ اسْتبانت فيه السِّنّ، وظَهَرَ عليه الشَّيب، أو هو مَنْ بَلَغَ الخمسين وما فوق، كما ورد في المعاجم اللغويَّة.
ذو مروءة.. بفتح الميم أم بضمها؟
ذو مُرُوءَة "بضمّ الميم"، لا مَرُوءة "بفتحها"
يقولون فلان ذو مَرُوءة "بفتح الميم"، وضبطها بفتح الميم غير صحيح إطلاقا، والصواب أن يقال: ذو مُرُوءة "بالضمّ"، كما في المعاجم اللغوية، إذ الثابت فيها مُرُوءة بضمّ الميم مَصْدَرًا للفعل "مَرُؤَ". إذنْ، قُلْ: مُرُوءة "بضمّ الميم"، ولا تَقُلْ: مَرُوءة "بفتحها".
الإمام النّسائي.. بفتح النون أم بكسرها؟
الإمام النَّسائيّ بفتح النون، لا النِّسائيّ بكسرها
كثيرًا ما نسمعهم يقولون: الإمام النِّسائيّ "بكسر النون" وهذا الضبط غير صحيح، فالصواب أن يقال: الإمام النَّسائيّ "بفتح النون".
إذنْ، قُلْ: النَّسائيّ "بفتح النون"، ولا تَقُلْ: النِّسائيّ "بكسرها"، وشدِّد ياء النَّسَب؛ لأنَّها دائما مُشَدَّدة.
الاجتماع النسوي.. بفتح السين أم بضم النون وسكون السين؟