أَلَا يجوز كذا أم هل لا يجوز كذا؟ أيهما صحيح؟
أَلَا يجوز كذا؟ وليس: هل لا يجوز كذا؟
نسمع البعض يقول: هل لا يجوز أنْ يكون ذلك؟ وهذا غير صحيح؛ لدخول «هل» على جملة منفيَّة، والصواب أن نقول: أَلَا يجوز أنْ يكون ذلك، أو كذلك؟؛ لأنَّ «هل» لا يجوز أنْ تدخل على الجملة المنفيَّة، وإنما تختصّ بالجمل المثبتة، أما الهمزة فيجوز أنْ تدخل على الجملة المثبتة والمنفيَّة، كقوله تعالى: «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ»، ويقال بالهمزة: أتَفْعَلُ ذلك؟، ألا تَفْعَلُ ذلك؟ أمَّا «هل» فلا تدخل إلَّا على جملة مثبتة فحسب.
الاجتماع النسوي.. بفتح السين أم بضم النون وسكون السين؟
النسب إلى نسْوَة: نِسْوِيّ بكسر النون، أم ضمّها؟
يقولون الاجتماع النُّسَـويّ "بفتح السين" عند النسب، وهذا غير صحيح، والصواب: الاجتماع النُّسْويّ "بضمّ النون وسكون السين"، أو نِسْوِيّ "بكسر النون وسكون السين"، نسبة إلى نِسوة وهي جمع، التي جاءت في المعاجم اللغويَّة بكسر النون وضمّها. جاء في المصباح المنير: "النسب نِسْوِيّ، ونُسْوِيّ" بكسر النون وضمّها والكسر أفصح. إذنْ، قُلْ: نِسْـويّ أو نُسْـوِيّ، بكسر النون أو ضمها وسكون السين عند النسب، ولا تَقُلْ: نسَـويّ "بفتح السين".
مَزِيج أم ممزوج منه.. أيهما صحيح؟
كثيرًا ما نسمعهم يقولون: مَزِيج من العصير، بمعنى: ممزوج منه، وهو قول عربيّ صحيح؛ لأنَّ كلمة "مَزِيج" بمعنى ممزوج، وعلى الرغم من أنَّ هذه الكلمة لم ترد في المعاجم اللغويَّة القديمة فقد قَرَّر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قياسيَّة "فعيل" بمعنى "مفعول" من كل فعل ليس له "فعيل" بمعنى "فاعل" وقد ذكرتها بعض المعاجم اللغويَّة الحديثة كالوسيط.
ما الفرق بين الكَهْل والشَّيخ؟
كثيرًا ما يُخلط بين "الكَهْل" و"الشيخ" فيستعمل أحدهما مكان الآخر، فيقال مثلاً: "كَهْلٌ في السبعين من عمره"، وهذا غير صحيح، والصواب أنَّ "الكَهْل" مَنْ جاوز الثلاثين، وقيل: من الثلاثين حتى الخمسين، أما "الشيخ" فهو مَنْ اسْتبانت فيه السِّنّ، وظَهَرَ عليه الشَّيب، أو هو مَنْ بَلَغَ الخمسين وما فوق، كما ورد في المعاجم اللغويَّة.
ذو مروءة.. بفتح الميم أم بضمها؟
ذو مُرُوءَة "بضمّ الميم"، لا مَرُوءة "بفتحها"
يقولون فلان ذو مَرُوءة "بفتح الميم"، وضبطها بفتح الميم غير صحيح إطلاقا، والصواب أن يقال: ذو مُرُوءة "بالضمّ"، كما في المعاجم اللغوية، إذ الثابت فيها مُرُوءة بضمّ الميم مَصْدَرًا للفعل "مَرُؤَ". إذنْ، قُلْ: مُرُوءة "بضمّ الميم"، ولا تَقُلْ: مَرُوءة "بفتحها".
أَلَا يجوز كذا أم هل لا يجوز كذا؟ أيهما صحيح؟