لا يخفى عليكم أم لا يخفاكم.. أيهما صحيح؟

أَلَا يجوز كذا؟ وليس: هل لا يجوز كذا؟

نسمع البعض يقول: هل لا يجوز أنْ يكون ذلك؟ وهذا غير صحيح؛ لدخول «هل» على جملة منفيَّة، والصواب أن نقول: أَلَا يجوز أنْ يكون ذلك، أو كذلك؟؛ لأنَّ «هل» لا يجوز أنْ تدخل على الجملة المنفيَّة، وإنما تختصّ بالجمل المثبتة، أما الهمزة فيجوز أنْ تدخل على الجملة المثبتة والمنفيَّة، كقوله تعالى: «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ»، ويقال بالهمزة: أتَفْعَلُ ذلك؟، ألا تَفْعَلُ ذلك؟ أمَّا «هل» فلا تدخل إلَّا على جملة مثبتة فحسب.

