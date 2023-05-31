لا يخفى عليكم أم لا يخفاكم.. أيهما صحيح؟
قل "لا يخفى عليكم" ولا تقل "لا يخفاكم"؛ وذلك لأن الفعل "خفي" لا يتعدى بنفسه.. إذن قل "لا يخفى عليكم" ولا تقل "لا يخفاكم"
فُصَحَاءُ أم فُصَحَاءٌ أيهما صحيح؟
هم فُصَحَاءُ، لا فُصَحَاءٌ - بالتنوين
كثيرا ما نسمعهم يقولون: هـم فُصَحَاءٌ – بالتنوين – أي بصرف هذه الكلمة مع وجود ما يستوجب منعَها من الصرف، والصواب: هم فُصَحَاءُ بالرفع بالضمّة دون تنوين؛ لأنها ممنوعة من الصرف، إذ هي منتهية بألف التأنيث الممدودة، وهي ليست من أصل الكلمة؛ فمفردها "فصيح" فَعِلَّة المنع من الصرف فيها وجود ألف التأنيث الممدودة، ولذا يُمنع تنوينها. إذنْ، قُلْ: هم فُصَحَاءُ، ولا تقل فصحاءٌ.
مَرَنَ جِسْمه بفتح الراء أم بكسرها؟
مَرَنَ جِسْمه بفتح الراء، لا مَرِنَ بكسرها
كثيرا ما نسمعهم يقولون: مَرِنَ جِسْمُه – بكسر الراء – أي لانَ في صلابة وضبط الفعل بكسر الراء غير صحيح، وصواب الضبط: مَرَنَ جِسْمُه، بفتحها، وهو الثابت في المعاجم اللغويَّة؛ إذ هو من باب (نَصَرَ) فكما يقال: نَصَرَ يَنْصُرُ يقال: مَرَنَ يَمْرُن؛ فكلاهما على وزن «فَعَلَ يَفْعُلُ» بفتح العين في الماضي وضمّها في المضارع. إذنْ، قُلْ: مَرَنَ جِسْمُه بفتح الراء بمعنى لان في صلابة، ولا تَقُلْ: مَرِنَ بكسرها.
أَلَا يجوز كذا أم هل لا يجوز كذا؟ أيهما صحيح؟
أَلَا يجوز كذا؟ وليس: هل لا يجوز كذا؟
نسمع البعض يقول: هل لا يجوز أنْ يكون ذلك؟ وهذا غير صحيح؛ لدخول «هل» على جملة منفيَّة، والصواب أن نقول: أَلَا يجوز أنْ يكون ذلك، أو كذلك؟؛ لأنَّ «هل» لا يجوز أنْ تدخل على الجملة المنفيَّة، وإنما تختصّ بالجمل المثبتة، أما الهمزة فيجوز أنْ تدخل على الجملة المثبتة والمنفيَّة، كقوله تعالى: «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ»، ويقال بالهمزة: أتَفْعَلُ ذلك؟، ألا تَفْعَلُ ذلك؟ أمَّا «هل» فلا تدخل إلَّا على جملة مثبتة فحسب.
الاجتماع النسوي.. بفتح السين أم بضم النون وسكون السين؟
النسب إلى نسْوَة: نِسْوِيّ بكسر النون، أم ضمّها؟
يقولون الاجتماع النُّسَـويّ "بفتح السين" عند النسب، وهذا غير صحيح، والصواب: الاجتماع النُّسْويّ "بضمّ النون وسكون السين"، أو نِسْوِيّ "بكسر النون وسكون السين"، نسبة إلى نِسوة وهي جمع، التي جاءت في المعاجم اللغويَّة بكسر النون وضمّها. جاء في المصباح المنير: "النسب نِسْوِيّ، ونُسْوِيّ" بكسر النون وضمّها والكسر أفصح. إذنْ، قُلْ: نِسْـويّ أو نُسْـوِيّ، بكسر النون أو ضمها وسكون السين عند النسب، ولا تَقُلْ: نسَـويّ "بفتح السين".
لا يخفى عليكم أم لا يخفاكم.. أيهما صحيح؟