ما جمع "جواز السفر"؟

هم فُصَحَاءُ، لا فُصَحَاءٌ - بالتنوين

كثيرا ما نسمعهم يقولون: هـم فُصَحَاءٌ – بالتنوين – أي بصرف هذه الكلمة مع وجود ما يستوجب منعَها من الصرف، والصواب: هم فُصَحَاءُ بالرفع بالضمّة دون تنوين؛ لأنها ممنوعة من الصرف، إذ هي منتهية بألف التأنيث الممدودة، وهي ليست من أصل الكلمة؛ فمفردها "فصيح" فَعِلَّة المنع من الصرف فيها وجود ألف التأنيث الممدودة، ولذا يُمنع تنوينها. إذنْ، قُلْ: هم فُصَحَاءُ، ولا تقل فصحاءٌ.

