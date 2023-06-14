ما جمع "جواز السفر"؟
نسمع البعض يقول "جوازات السفر"، وهذا جمع خاطئ، والصواب أن يقال "أجوزة السفر"؛ وذلك لأن "الجواز" يجمع على "أجوزة" كما في المعجمات.
إذن قل "أجوزة السفر" ولا تقل "جوازات السفر".
فُصَحَاءُ أم فُصَحَاءٌ أيهما صحيح؟
هم فُصَحَاءُ، لا فُصَحَاءٌ - بالتنوين
كثيرا ما نسمعهم يقولون: هـم فُصَحَاءٌ – بالتنوين – أي بصرف هذه الكلمة مع وجود ما يستوجب منعَها من الصرف، والصواب: هم فُصَحَاءُ بالرفع بالضمّة دون تنوين؛ لأنها ممنوعة من الصرف، إذ هي منتهية بألف التأنيث الممدودة، وهي ليست من أصل الكلمة؛ فمفردها "فصيح" فَعِلَّة المنع من الصرف فيها وجود ألف التأنيث الممدودة، ولذا يُمنع تنوينها. إذنْ، قُلْ: هم فُصَحَاءُ، ولا تقل فصحاءٌ.
مَرَنَ جِسْمه بفتح الراء أم بكسرها؟
مَرَنَ جِسْمه بفتح الراء، لا مَرِنَ بكسرها
كثيرا ما نسمعهم يقولون: مَرِنَ جِسْمُه – بكسر الراء – أي لانَ في صلابة وضبط الفعل بكسر الراء غير صحيح، وصواب الضبط: مَرَنَ جِسْمُه، بفتحها، وهو الثابت في المعاجم اللغويَّة؛ إذ هو من باب (نَصَرَ) فكما يقال: نَصَرَ يَنْصُرُ يقال: مَرَنَ يَمْرُن؛ فكلاهما على وزن «فَعَلَ يَفْعُلُ» بفتح العين في الماضي وضمّها في المضارع. إذنْ، قُلْ: مَرَنَ جِسْمُه بفتح الراء بمعنى لان في صلابة، ولا تَقُلْ: مَرِنَ بكسرها.
ما جمع "جواز السفر"؟