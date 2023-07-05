لعبتُ في نفسِ الوقتِ أم لعبتُ في الوقتِ نفسِه.. أيهما صحيح؟

منَ الأخطاءِ الَّتي شاعتْ، تَكرار "كلّما". مثال: "كلَّما ازددتَ اجتهادًا كلَّما زادتْ فرصُ تفوُّقك". الصَّواب أن يقال: "كلَّما ازددتَ اجتهادًا زادتْ فرصُ تفوُّقك"، أي: حذْف "كلَّما" الثَّانية، وفي التَّنْزيل العزيزِ: "كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا".