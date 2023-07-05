اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لعبتُ في نفسِ الوقتِ أم لعبتُ في الوقتِ نفسِه.. أيهما صحيح؟

قل ولا تقل

منَ الأخطاءِ الَّتي تشيعُ في الكتابةِ القول: "فعلتُ ذاتَ الشَّيء"، و"رأيتُ نفسَ المشهدِ"، و"لعبتُ في نفسِ الوقتِ". الصَّواب أن نقول: "فعلتُ الشَّيءَ ذاتَه"، و"رأيتُ المشهدَ نفسَه"، و"لعبتُ في الوقتِ نفسِه". لأنَّ الفعلَ والرُّؤيةَ واللَّعب وقَعُوا على الشَّيء والمشهدِ والوقتِ، وليس على الذَّاتِ والنَّفس.

حلقات أخرى

متى نستخدم كلمة "كُلَّما"؟

منَ الأخطاءِ الَّتي شاعتْ، تَكرار "كلّما". مثال: "كلَّما ازددتَ اجتهادًا كلَّما زادتْ فرصُ تفوُّقك". الصَّواب أن يقال: "كلَّما ازددتَ اجتهادًا زادتْ فرصُ تفوُّقك"، أي: حذْف "كلَّما" الثَّانية، وفي التَّنْزيل العزيزِ: "كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا".

دقيقة 21 يونيو ,2023

أجاب على أم أجاب عن.. أيهما صحيح؟

يستخدمُ كثيرٌ من النَّاس حرف الجر "على" بعدَ الفعلِ أجابَ ومُشتقَّاته، والصَّواب تعديته بحرفِ الجرِّ «عن»، مثال:
- أجابَ على السُّؤال "خطأ"
- أجابَ عن السُّؤال "صواب"
إذن قل: أجاب عن السؤال، ولا تقل: أجاب على السؤال

دقيقة 21 يونيو ,2023

ما جمع "جواز السفر"؟

نسمع البعض يقول "جوازات السفر"، وهذا جمع خاطئ، والصواب أن يقال "أجوزة السفر"؛ وذلك لأن "الجواز" يجمع على "أجوزة" كما في المعجمات.
إذن قل "أجوزة السفر" ولا تقل "جوازات السفر".

دقيقة 14 يونيو ,2023

ضحك عليه أم ضحك منه.. أيهما صحيح؟

البعض يقول: "ضحك عليه".. وهذا خطأ.
والصواب أن يقال "ضحك منه أو به"؛ وذلك لأن الفعل "ضحك" يتعدى بحرف الجر "من" أو "ب".
قال تعالى: "فتَبسَّمَ ضاحِكاً مِن قَولِها"

دقيقة 07 يونيو ,2023

لعبتُ في نفسِ الوقتِ أم لعبتُ في الوقتِ نفسِه.. أيهما صحيح؟

0:00 0:00