لعبتُ في نفسِ الوقتِ أم لعبتُ في الوقتِ نفسِه.. أيهما صحيح؟
منَ الأخطاءِ الَّتي تشيعُ في الكتابةِ القول: "فعلتُ ذاتَ الشَّيء"، و"رأيتُ نفسَ المشهدِ"، و"لعبتُ في نفسِ الوقتِ". الصَّواب أن نقول: "فعلتُ الشَّيءَ ذاتَه"، و"رأيتُ المشهدَ نفسَه"، و"لعبتُ في الوقتِ نفسِه". لأنَّ الفعلَ والرُّؤيةَ واللَّعب وقَعُوا على الشَّيء والمشهدِ والوقتِ، وليس على الذَّاتِ والنَّفس.
حلقات أخرى
متى نستخدم كلمة "كُلَّما"؟
منَ الأخطاءِ الَّتي شاعتْ، تَكرار "كلّما". مثال: "كلَّما ازددتَ اجتهادًا كلَّما زادتْ فرصُ تفوُّقك". الصَّواب أن يقال: "كلَّما ازددتَ اجتهادًا زادتْ فرصُ تفوُّقك"، أي: حذْف "كلَّما" الثَّانية، وفي التَّنْزيل العزيزِ: "كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا".
دقيقة 21 يونيو ,2023
لعبتُ في نفسِ الوقتِ أم لعبتُ في الوقتِ نفسِه.. أيهما صحيح؟
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