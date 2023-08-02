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أحنى رأسه خجلاً أم حنى رأسه خجلاً.. أيهما صحيح؟

قل ولا تقل

لا تقل: أحنى رأسه خجلاً، بل قل: حنى رأسه خجلاً، لأن معنى أحنى يأتي مخالفاً لمعنى حنى، مثل: أحنى الأب على ابنه، أي غمره بعطفه وحبه وإشفاقه.
إذن قل: حنى رأسه خجلاً ولا تقل: أحنى رأسه خجلاً..

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لا تقل: نأسف لهذا العُطل الفني
بل قل: نأسفُ على هذا العُطل الفني
لأن الفعل "أسِفَ" يتعدى بـ"على" لا بـ"اللام"
إذن قل: نأسف على هذا العطل الفني، ولا تقل: نأسف لهذا العطل الفني

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مِنَ الأخطاءِ الشَّائعة استخدام كلمة "بعض" مُعرَّفة بأل التَّعريف "البعض". مثل: "كانَ البعضُ منهمْ يتقاسَمونَ الفَريسةَ". الصَّواب: "كانَ بعضُهم يتقاسمونَ الفَريسةَ". فكلمة "بعض" لا تدخلها "أل التَّعريف"؛ لأنَّها في نِيَّة الإضافةِ. الأمرُ ذاته مع كلمةِ "غير"، فلا تدخُلها "أل التّعريف". مثل: "إنَّ المصطلحاتِ الغير قانونيَّة...". والصَّواب: "إنَّ المصطلحاتِ غير القانونيَّة...".

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دقيقة 05 يوليو ,2023

أحنى رأسه خجلاً أم حنى رأسه خجلاً.. أيهما صحيح؟

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