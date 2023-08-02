أحنى رأسه خجلاً أم حنى رأسه خجلاً.. أيهما صحيح؟
لا تقل: أحنى رأسه خجلاً، بل قل: حنى رأسه خجلاً، لأن معنى أحنى يأتي مخالفاً لمعنى حنى، مثل: أحنى الأب على ابنه، أي غمره بعطفه وحبه وإشفاقه.
إذن قل: حنى رأسه خجلاً ولا تقل: أحنى رأسه خجلاً..
كان البعض أم كان بعضهم.. أيهما صحيح؟
مِنَ الأخطاءِ الشَّائعة استخدام كلمة "بعض" مُعرَّفة بأل التَّعريف "البعض". مثل: "كانَ البعضُ منهمْ يتقاسَمونَ الفَريسةَ". الصَّواب: "كانَ بعضُهم يتقاسمونَ الفَريسةَ". فكلمة "بعض" لا تدخلها "أل التَّعريف"؛ لأنَّها في نِيَّة الإضافةِ. الأمرُ ذاته مع كلمةِ "غير"، فلا تدخُلها "أل التّعريف". مثل: "إنَّ المصطلحاتِ الغير قانونيَّة...". والصَّواب: "إنَّ المصطلحاتِ غير القانونيَّة...".
بدون أم دون.. أيهما صحيح؟
منَ الأخطاءِ اللُّغويَّةِ الشَّائعةِ: إدخال حرف "الباء" على "دون"، مثال: "خرجتُ إلى المعركةِ بدون سلاح"، والصّواب: "خرجتُ إلى المعركةِ دُون سِلاح". أي: تُستعمَلُ "دونَ" مُفْرَدَةً من غيرِ حرفِ جرٍّ، أو تُسْبَقُ بحرف الجرِّ "مِنْ": "خرجتُ إلى المعركةِ مِنْ دونِ سِلاح".
لعبتُ في نفسِ الوقتِ أم لعبتُ في الوقتِ نفسِه.. أيهما صحيح؟
منَ الأخطاءِ الَّتي تشيعُ في الكتابةِ القول: "فعلتُ ذاتَ الشَّيء"، و"رأيتُ نفسَ المشهدِ"، و"لعبتُ في نفسِ الوقتِ". الصَّواب أن نقول: "فعلتُ الشَّيءَ ذاتَه"، و"رأيتُ المشهدَ نفسَه"، و"لعبتُ في الوقتِ نفسِه". لأنَّ الفعلَ والرُّؤيةَ واللَّعب وقَعُوا على الشَّيء والمشهدِ والوقتِ، وليس على الذَّاتِ والنَّفس.
أحنى رأسه خجلاً أم حنى رأسه خجلاً.. أيهما صحيح؟