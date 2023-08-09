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مطبعة بفتح الميم أم بكسر الميم.. أيهما صحيح؟

قل ولا تقل

لا تقل مَطبعة بفتح الميم على وزن مَفعلة بمعنى آلة الطباعة، بل قُل: مِطبعة بكسر الميم لأنها تدل على اسم المكان الذي تطبع فيه الكتب. إذن قل: مِطبعة بكسر الميم، ولا تقل: مطبعة بفتحها.

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مطبعة بفتح الميم أم بكسر الميم.. أيهما صحيح؟

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