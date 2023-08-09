مطبعة بفتح الميم أم بكسر الميم.. أيهما صحيح؟
لا تقل مَطبعة بفتح الميم على وزن مَفعلة بمعنى آلة الطباعة، بل قُل: مِطبعة بكسر الميم لأنها تدل على اسم المكان الذي تطبع فيه الكتب. إذن قل: مِطبعة بكسر الميم، ولا تقل: مطبعة بفتحها.
كان البعض أم كان بعضهم.. أيهما صحيح؟
مِنَ الأخطاءِ الشَّائعة استخدام كلمة "بعض" مُعرَّفة بأل التَّعريف "البعض". مثل: "كانَ البعضُ منهمْ يتقاسَمونَ الفَريسةَ". الصَّواب: "كانَ بعضُهم يتقاسمونَ الفَريسةَ". فكلمة "بعض" لا تدخلها "أل التَّعريف"؛ لأنَّها في نِيَّة الإضافةِ. الأمرُ ذاته مع كلمةِ "غير"، فلا تدخُلها "أل التّعريف". مثل: "إنَّ المصطلحاتِ الغير قانونيَّة...". والصَّواب: "إنَّ المصطلحاتِ غير القانونيَّة...".
بدون أم دون.. أيهما صحيح؟
منَ الأخطاءِ اللُّغويَّةِ الشَّائعةِ: إدخال حرف "الباء" على "دون"، مثال: "خرجتُ إلى المعركةِ بدون سلاح"، والصّواب: "خرجتُ إلى المعركةِ دُون سِلاح". أي: تُستعمَلُ "دونَ" مُفْرَدَةً من غيرِ حرفِ جرٍّ، أو تُسْبَقُ بحرف الجرِّ "مِنْ": "خرجتُ إلى المعركةِ مِنْ دونِ سِلاح".
مطبعة بفتح الميم أم بكسر الميم.. أيهما صحيح؟