مطبعة بفتح الميم أم بكسر الميم.. أيهما صحيح؟

مِنَ الأخطاءِ الشَّائعة استخدام كلمة "بعض" مُعرَّفة بأل التَّعريف "البعض". مثل: "كانَ البعضُ منهمْ يتقاسَمونَ الفَريسةَ". الصَّواب: "كانَ بعضُهم يتقاسمونَ الفَريسةَ". فكلمة "بعض" لا تدخلها "أل التَّعريف"؛ لأنَّها في نِيَّة الإضافةِ. الأمرُ ذاته مع كلمةِ "غير"، فلا تدخُلها "أل التّعريف". مثل: "إنَّ المصطلحاتِ الغير قانونيَّة...". والصَّواب: "إنَّ المصطلحاتِ غير القانونيَّة...".