علماء غيروا التاريخ | الكندي.. فيلسوف عشق الطب والموسيقى

عشق الفلسفة اليونانية فحاول تكييفها مع الثقافة الاسلامية, كانت أفكاره جديدة تدعم العلاج بالموسيقى و نهل من شتى العلوم المختلفة و ترد بصمته في كل مجال بمجموع كتب تصل الى 300 كتابا , لكنها صودرت بسبب كيد الحاقدين لعدة سنوات

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