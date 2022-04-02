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فيثاغورث

فيثاغورث

علماء غيروا التاريخ

فيثاغورث .. عالم الرياضيات صاحب أشهر نظرية رياضية في العالم

حلقات أخرى

علماء غيروا التاريخ | أبو الفرج الأصفهاني

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فيثاغورث

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