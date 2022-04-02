فيثاغورث علماء غيروا التاريخ فيثاغورث .. عالم الرياضيات صاحب أشهر نظرية رياضية في العالم حلقات أخرى علماء غيروا التاريخ | أبو الفرج الأصفهاني أبو الفرج الأصفهاني .. صاحب موسوعة "الأغاني" لمعارف العصر العباسيِ دقيقتين 30 نوفمبر ,2021 ابن الشاطر "ابن الشاطر" .. رائد الفلك السابق لزمنه دقيقتين 23 نوفمبر ,2021 قيصر تعاسيف صاحب طاحونة "رحى الغزالة" أشهر المؤسسات المائية في الحضارة الإسلامية دقيقتين 16 نوفمبر ,2021 لسان الدين بن الخطيب "لسان الدين بن الخطيب" .. الوزير ذو الوزارتين وآخر الأدباء والمؤرخين الأندلسيين دقيقتين 09 نوفمبر ,2021 فيثاغورث ٤ دقائق -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط