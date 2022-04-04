أفلاطون علماء غيروا التاريخ أشهر الفلاسفة اليونانيين صاحب المدينة الفاضلة .. "أفلاطون" حلقات أخرى أبقراط أبقراط .. أبو الطب في العالم وأحد أساطين الحضارة اليونانية ٣ دقائق منذ 20 ساعة فيثاغورث فيثاغورث .. عالم الرياضيات صاحب أشهر نظرية رياضية في العالم ٤ دقائق منذ 1 يوم علماء غيروا التاريخ | أبو الفرج الأصفهاني أبو الفرج الأصفهاني .. صاحب موسوعة "الأغاني" لمعارف العصر العباسيِ دقيقتين 30 نوفمبر ,2021 ابن الشاطر "ابن الشاطر" .. رائد الفلك السابق لزمنه دقيقتين 23 نوفمبر ,2021 أفلاطون ٤ دقائق -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط