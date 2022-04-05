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أرخميدس

أرخميدس

علماء غيروا التاريخ

"أرخميدس" أبو الهندسة واضع إحدى

قواعد الفيزياء المهمة

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أرخميدس

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