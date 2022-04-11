الماوردي علماء غيروا التاريخ "الماوردي" .. رجل دولة صاحب المؤلفاتِ الواسعة في الإصلاحِ السياسي والاجتماعي والقضائي حلقات أخرى أبو كامل شجاع خليفة الخوارزمي في الحساب والجبر لقب بالحاسب .. أبو كامل شجاع ٣ دقائق منذ 1 يوم أحمد بن يوسف البغدادي من هو أحمد بن يوسف البغدادي الذي ألهمت مؤلفاته علماء عربا وأوروبيين؟ دقيقتين منذ 1 يوم الفزاري "الفزاري" .. صاحب أول أسطرلاب في الإسلام دقيقتين منذ 3 أيام الكسائي مؤسس المدرسة الكوفية في النحو .. "الكسائي" دقيقتين منذ 4 أيام الماوردي ٣ دقائق -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط