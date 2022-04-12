أصبغ المهري علماء غيروا التاريخ "أصبغ المهري" الأندلسي عالم الهندسة والحساب والفلك والطب الذي لقب بالمهندس حلقات أخرى الماوردي "الماوردي" .. رجل دولة صاحب المؤلفاتِ الواسعة في الإصلاحِ السياسي والاجتماعي والقضائي ٣ دقائق منذ 1 يوم أبو كامل شجاع خليفة الخوارزمي في الحساب والجبر لقب بالحاسب .. أبو كامل شجاع ٣ دقائق منذ2 يومين أحمد بن يوسف البغدادي من هو أحمد بن يوسف البغدادي الذي ألهمت مؤلفاته علماء عربا وأوروبيين؟ دقيقتين منذ 3 أيام الفزاري "الفزاري" .. صاحب أول أسطرلاب في الإسلام دقيقتين منذ 4 أيام أصبغ المهري ٣ دقائق -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط