ابن بصال علماء غيروا التاريخ خبير النبات وأشهر علمائها أبحاثه تدرس حتى الآن في جامعات عدة حول العالم .. ابن بصال حلقات أخرى صاعد الأندلسي "صاعد الأندلسي" أول مفكر عربي فسر طبائع البشر وفقاً لتغيرات المناخ ٣ دقائق منذ 1 يوم فاطمة المجريطية أول عالمة فلك في العالم ابنة العالم الشهير مسلمة المجريطي .. "فاطمة المجريطية" ٣ دقائق منذ2 يومين أبو الحسن الإقليدسي علم من أعلام الرياضيات وأبو الكسور العشرية .. أبو الحسن الإقليدسي ٣ دقائق منذ 3 أيام أصبغ المهري "أصبغ المهري" الأندلسي عالم الهندسة والحساب والفلك والطب الذي لقب بالمهندس ٣ دقائق منذ 3 أيام ابن بصال ٤ دقائق -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط