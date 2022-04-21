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أولوغ بيك

أولوغ بيك

علماء غيروا التاريخ

الفلكي الأمير صاحب أعظم مرصد فلكي في العالم .. أولوغ بيك

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أولوغ بيك

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