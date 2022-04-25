ماري كوري علماء غيروا التاريخ عالمة الفيزياء والكيمياء ماري كوري .. اكتشافاتها كانت سبب موتها حلقات أخرى جيمس نايسمث جيمس نايسمث .. مدرب اللياقة البدنية الذي اخترع كرة السلة ٣ دقائق منذ 23 ساعة ليوناردو دافينشي ليوناردو دافينشي .. عبقري عصر النهضة في أوروبا ٣ دقائق منذ2 يومين ابو الحسن علي القلصادي مخترع الرموز الجبرية المبدع في عالم الرياضيات.. ابو الحسن علي القلصادي ٤ دقائق منذ 3 أيام أولوغ بيك الفلكي الأمير صاحب أعظم مرصد فلكي في العالم .. أولوغ بيك ٣ دقائق منذ 4 أيام ماري كوري ٤ دقائق -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط