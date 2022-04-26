روبرت جودارد علماء غيروا التاريخ المخترع الأميريكي "روبرت جودارد" رائد صناعة الصواريخ الذي حول الحلم إلى حقيقة حلقات أخرى ماري كوري عالمة الفيزياء والكيمياء ماري كوري .. اكتشافاتها كانت سبب موتها ٤ دقائق منذ 1 يوم جيمس نايسمث جيمس نايسمث .. مدرب اللياقة البدنية الذي اخترع كرة السلة ٣ دقائق منذ2 يومين ليوناردو دافينشي ليوناردو دافينشي .. عبقري عصر النهضة في أوروبا ٣ دقائق منذ 3 أيام ابو الحسن علي القلصادي مخترع الرموز الجبرية المبدع في عالم الرياضيات.. ابو الحسن علي القلصادي ٤ دقائق منذ 4 أيام روبرت جودارد ٣ دقائق -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط