أحمد زويل علماء غيروا التاريخ صاحب الفيمتو ثانية .. العالم المصري والحائز على جائزة نوبل أحمد زويل حلقات أخرى هيدي لامار هيدي لامار.. فاتنة هوليود ومخترعة الواي فاي التي سبقت عصرها ٣ دقائق منذ 1 يوم آلان تورنغ الأب الروحي لعلم الحاسوب "آلان تورنغ".. الرجل الذي فك الشيفرات الألمانية ٣ دقائق منذ2 يومين روبرت جودارد المخترع الأميريكي "روبرت جودارد" رائد صناعة الصواريخ الذي حول الحلم إلى حقيقة ٣ دقائق منذ 3 أيام ماري كوري عالمة الفيزياء والكيمياء ماري كوري .. اكتشافاتها كانت سبب موتها ٤ دقائق منذ 4 أيام أحمد زويل ٣ دقائق -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط