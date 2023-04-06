اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أميديو أفوجادرو

علماء غيروا التاريخ

"أميديو أفوجادرو" عالم الفيزياء الإيطالي واضع قانون أفوجادرو

حلقات أخرى

ابن طملوس

"ابن طملوس" الطبيب والفيلسوف الأندلسي تلميذ ابن رشد

دقيقتين منذ 1 يوم

أليساندرو فولتا

عالم الفيزياء الإيطالي واضع وحدة الفولت في الجهد الكهربائي

دقيقتين منذ2 يومين

أريستوفان

مؤلف مسرحي كوميدي يعتبر من رواد المسرح الساخر في اليونان

دقائق منذ 3 أيام

مايكل عطية

عالم الرياضيات اللبناني واحد من أهم علماء الرياضيات في العالم

دقيقتين منذ 4 أيام

أميديو أفوجادرو

0:00 0:00