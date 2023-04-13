إقليدس الإسكندري علماء غيروا التاريخ "إقليدس الإسكندري " .. أبو الهندسة ومبتكر الكثير من نظرياتها حلقات أخرى ابن هذيل الغرناطي آخر علماء غرناطة قبل سقوطها شارح كراسة الرازي في الطب .. ابن هذيل الغرناطي دقيقتين منذ 1 يوم جورج ستيفنسون عالم الفيزياء البريطاني الذي غير وجه الحياة باختراعه السكك الحديديةونال لقب "فارس" في بلده إنجلترا دقائق منذ2 يومين منير نايفة منير نايفة.. عالم عربي حرك الذرات دقائق منذ 3 أيام أرسطو مؤسس علم المنطق ومعلم الإسكندر الأكبر .. الفيلسوف اليوناني "أرسطو" دقائق منذ 6 أيام إقليدس الإسكندري دقائق -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط