عراب النازية

لم يسمع الكثير عن اسم آلان تورنغ.. لكنه كان له دور خفي في تحليل الرسائل النازية، وساعد دول الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية وأنقذ أكثر من 20 مليون شخص.. تعرف على قصته.