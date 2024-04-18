الشللیة أصبحت شائعة في سوق العمل | عبدالعزیز المھباش في #بودكاست_شاغر

فرصتك الوظيفية القادمة، والتحديات المهنية التي تتعرض لها، هي محور اهتمام #بودكاست_شاغر، الذي يقدمه عبدالعزيز المهباش ويلتقي خلاله عددا من المتخصصين والخبراء في مجال الموارد البشرية.