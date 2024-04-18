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الشللیة أصبحت شائعة في سوق العمل | عبدالعزیز المھباش في #بودكاست_شاغر

شاغر
حلقات أخرى

الإناث أكثر عرضة للاحتراق الوظیفي | عبدالعزیز المھباش في￼ #بودكاست_شاغر

فرصتك الوظيفية القادمة، والتحديات المهنية التي تتعرض لها، هي محور اهتمام #بودكاست_شاغر، الذي يقدمه عبدالعزيز المهباش ويلتقي خلاله عددا من المتخصصين والخبراء في مجال الموارد البشرية.

دقيقة 06 أبريل ,2024

الشهادة الجامعية تكفي لتعمل في أي منصب | عبدالعزيز المهباش في #بودكاست_شاغر

فرصتك الوظيفية القادمة، والتحديات المهنية التي تتعرض لها، هي محور اهتمام #بودكاست_شاغر، الذي يقدمه عبدالعزيز المهباش ويلتقي خلاله عددا من المتخصصين والخبراء في مجال الموارد البشرية.

دقيقة 02 أبريل ,2024

متى تفشل الجھات في إدارة الموارد البشرية؟ | عبدالعزيز المھباش في #بودكاست_شاغر

فرصتك الوظيفية القادمة، والتحديات المهنية التي تتعرض لها، هي محور اهتمام #بودكاست_شاغر، الذي يقدمه عبدالعزيز المهباش ويلتقي خلاله عددا من المتخصصين والخبراء في مجال الموارد البشرية.

دقيقة 26 مارس ,2024

لا تقبل الاستغلال باسم التطوع | عبدالعزیز المھباش في￼￼ #بودكاست_شاغر

فرصتك الوظيفية القادمة، والتحديات المهنية التي تتعرض لها، هي محور اهتمام #بودكاست_شاغر، الذي يقدمه عبدالعزيز المهباش ويلتقي خلاله عددا من المتخصصين والخبراء في مجال الموارد البشرية.

دقيقة 21 مارس ,2024

الشللیة أصبحت شائعة في سوق العمل | عبدالعزیز المھباش في #بودكاست_شاغر

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