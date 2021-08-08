كتاب الرحل العربي (الجزء الثاني)

ترحُّلُ العرب، سرٌّ من أسرار تاريخ لم يدوَّن.

في الأصقاع، تنقّل أجدادنا البعيدون، بدون أي قطعة سلاح، للدفاع عن أنفسهم. أهلَ سلامٍ كانوا، وأهلَ سلامٍ عبروا، وأهلَ سلامٍ حلّوا.

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كتاب الرحل العربي، كتبه البدوُ لحماية الحضارة.