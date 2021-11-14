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يحيى بن الحكم

يحيى بن الحكم

شذرات

دبلوماسي وشاعرٌ عربي من عصر الأمويين في الأندلس
دوَّخ بالسياسة، ملك أمهر بحاري العالم، وعاد مظفّرا بعد إنجاز عظيم
تغزّل بالملكة خدمة لمصالح بلاده فعاد بالخير والبركات
سألوه هل هي جميلة إلى هذا الحد؟
فقال إن له غاية في ما قاله عنها؟
يحيى بن الحكم سفير عجيب أرسله الأمويون إلى أرض القراصنة الأشداء
فأنجز بالحب ما تعجز عنه الأسلحة، وحقّق بالشّعر ما تفشل فيه الجيوش

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يحيى بن الحكم

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