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كلمات عربية لايتغير معناها

كلمات عربية لايتغير معناها

شذرات

قطَّب ما بين عينيه وقبَّط، ولم يتغير المعنى
حُوشيُّ الكلام ووحشي الكلام، هي هي كما كانت وبعدما تغيرت
وهم أحجموا عن الأمر وأجحموا وبقي المدلول على حاله كما كان
وتقول لَعَمْري ورَعَمْلي ولم تخطئ الهدف
كلمات عربيات فصيحات وعاميات لا يتغيّر معناها حتى لو تغيّر ترتيب حروفها
سُنّةٌ من سُنن العرب في الكلام سَحَرت رؤساء العربية والعَوام

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كلمات عربية لايتغير معناها

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