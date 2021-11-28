كثرة مؤلفات اللغة العربية
لماذا هذا العدد الهائل من كتب العربية التي كتبت عن العربية؟
ألا يمكن أن نتقن العربية دون أن نقرأ آلاف المؤلفات تلك؟
ما هي الأسباب التي أدت لهذه المصنفات التي انفردت بها العربية عن باقي لغات العالم؟
أم كثرة التصنيف عن اللغة العربية، ظاهرةٌ طبيعية جاءت من ثراء تلك اللغة العالية، فصار فيها الفصيح والأفصح؟
قارّة اللغة العربية، عاصمتها نجْد والحجاز ومدنها ليست مجرد جغرافيا.
كلمات عربيات لا يتغير معناها حتى لو تغير ترتيب حروفها
قطَّب ما بين عينيه وقبَّط، ولم يتغير المعنى
حُوشيُّ الكلام ووحشي الكلام، هي هي كما كانت وبعدما تغيرت
وهم أحجموا عن الأمر وأجحموا وبقي المدلول على حاله كما كان
وتقول لَعَمْري ورَعَمْلي ولم تخطئ الهدف
كلمات عربيات فصيحات وعاميات لا يتغيّر معناها حتى لو تغيّر ترتيب حروفها
سُنّةٌ من سُنن العرب في الكلام سَحَرت رؤساء العربية والعَوام
يحيى بن الحكم
دبلوماسي وشاعرٌ عربي من عصر الأمويين في الأندلس
دوَّخ بالسياسة، ملك أمهر بحاري العالم، وعاد مظفّرا بعد إنجاز عظيم
تغزّل بالملكة خدمة لمصالح بلاده فعاد بالخير والبركات
سألوه هل هي جميلة إلى هذا الحد؟
فقال إن له غاية في ما قاله عنها؟
يحيى بن الحكم سفير عجيب أرسله الأمويون إلى أرض القراصنة الأشداء
فأنجز بالحب ما تعجز عنه الأسلحة، وحقّق بالشّعر ما تفشل فيه الجيوش
إسماعيل الخشّاب، أول محرر صحفي عربي
تضاربت حوله الروايات، فكان ميسورا حيناً، ومعدماً أحياناً
تفاخر الأمراء والتجار والكتّاب بصحبته، كان يعيش مأساته بصمت وكبرياء
امتلك ناصية العربية شعراً وعيّنوه لتدوين الحوادث اليومية
دوّن كل شيء إلا آلامه، كتب أخبار الآخرين، واستثنى نفسه
شخصية غامضة، لكنه على أعلى درجات الحسّ الإنساني الفريد
إنه إسماعيل الخشّاب
أول محرر صحفي عربي منذ أكثر من مئتي سنة
وحرر أول جريدة عربية صارت جَدة الصحف والجرائد في لغة الناطقين بالضاد
كثرة مؤلفات اللغة العربية