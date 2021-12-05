بَدَأَ الشِّعرُ بِمَلكٍ عربي فمن هو المَلِك الذي خَتَمَه؟
بُدِئ الشِّعرُ بمَلِكٍ وخُتِمَ بملِك
فإن كان امرؤ القيس ملكاً متوّجاً مبتدِئاً شعر العرب
فإن الملك الشَّرعي الذي خُتِم به الشعر
تعرّض لانقلاب غير مسلّح...
أسرار قصة تنصيب ملك خُتِم به الشعر
كيف دُبِّرت بليل؟
وكيف فشلت بخلع الملك الأصلي الذي استبق فقال:
وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يُرى من الشعراء!
كثرة مؤلفات اللغة العربية
لماذا هذا العدد الهائل من كتب العربية التي كتبت عن العربية؟
ألا يمكن أن نتقن العربية دون أن نقرأ آلاف المؤلفات تلك؟
ما هي الأسباب التي أدت لهذه المصنفات التي انفردت بها العربية عن باقي لغات العالم؟
أم كثرة التصنيف عن اللغة العربية، ظاهرةٌ طبيعية جاءت من ثراء تلك اللغة العالية، فصار فيها الفصيح والأفصح؟
قارّة اللغة العربية، عاصمتها نجْد والحجاز ومدنها ليست مجرد جغرافيا.
كلمات عربيات لا يتغير معناها حتى لو تغير ترتيب حروفها
قطَّب ما بين عينيه وقبَّط، ولم يتغير المعنى
حُوشيُّ الكلام ووحشي الكلام، هي هي كما كانت وبعدما تغيرت
وهم أحجموا عن الأمر وأجحموا وبقي المدلول على حاله كما كان
وتقول لَعَمْري ورَعَمْلي ولم تخطئ الهدف
كلمات عربيات فصيحات وعاميات لا يتغيّر معناها حتى لو تغيّر ترتيب حروفها
سُنّةٌ من سُنن العرب في الكلام سَحَرت رؤساء العربية والعَوام
يحيى بن الحكم
دبلوماسي وشاعرٌ عربي من عصر الأمويين في الأندلس
دوَّخ بالسياسة، ملك أمهر بحاري العالم، وعاد مظفّرا بعد إنجاز عظيم
تغزّل بالملكة خدمة لمصالح بلاده فعاد بالخير والبركات
سألوه هل هي جميلة إلى هذا الحد؟
فقال إن له غاية في ما قاله عنها؟
يحيى بن الحكم سفير عجيب أرسله الأمويون إلى أرض القراصنة الأشداء
فأنجز بالحب ما تعجز عنه الأسلحة، وحقّق بالشّعر ما تفشل فيه الجيوش
بَدَأَ الشِّعرُ بِمَلكٍ عربي فمن هو المَلِك الذي خَتَمَه؟