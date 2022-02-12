القِط الأسوأ حظاً في تاريخ الأدب العربي
هو القِط الأسوأ حظاً في الأدب العربي
ربّاه ضريرٌ وعجز عن إطعامه
فاصطاد القطُّ حَمام الجيران فاصطادوه وقتلوه
ولمّا رثاه صاحبه بإحدى عيون القصائد العربية
قالوا إنها برثاء خليفة خذله من حوله
وفيما القط يموت ويموت نسبوا قصيدة رثائه لعاشقين قُتلا
لكنها ظلّت من مفاخر الأدب العربي وأخلاق العرب
قصيدة رثاء بقطّ رثى فيها المجتمعُ كلّ ضحاياه!!
ماذا فعلت أخطر امرأة في تاريخ اللغة العربية؟
كما كان سيبويه
عقلا فريداً في تاريخ اللغة العربية
كذلك كانت زوجته إنما بالغَيرة ونار الحُب
فأحرقت كتابه الشهير وحوّلته إلى هباء
فأغشي عليه أسفاً وألماً
ولمّا أفاقَ طلّقها وأعاد تأليف كتابه.
مفارقةٌ لا تتكرّر:
أخطر امرأة في تاريخ العربية
زوجةُ أهمِّ رجلٍ في تاريخ النحو العربي!
قصة بائع خضار جوّال صار من كبار الشعراء العرب
بائع جوّال تنقّل في شوارع دمشق
مناديا على الخضار والفاكهة
ونادى على بضاعته في سوق وعمل في فندق
هدَّه الفقرُ وخجل من ثيابه التي عليه
أوصله الشعرُ إلى بَلاط الملوك
فوصلوهُ فصار من كبار الشعراء
قصة الوأواء الدمشقيّ
عذّبه الفقرُ وأضناهُ الدهرُ وكرَّمه الشعرُ
عامّيةٌ أقرب للفُصحى.. وأُخرى لا يَفهمها العرب!
"البلطجي" و"جرصا" و"معليش" و"كَمان" و"برضو"
عامياتٌ لم تقطع صلتها بالعربية الأُم
خَضعت لتحوير أو قلْب أو نَحت أو حذف
إنما عربيّتها متصلةٌ بالأم اتصالَ الولد بأمّه
لكنّ لهجات عربيات، الآن، أوغلت في سرعة النطق
وبالغت في إخفاء مخارج الأحرف
فصارت عاميتُها العربية تحتاج ترجمة إلى العربية!
وبهذا صارت في آخر الأزمان
لساناً عربيَّ الأصلِ يشكو غربةَ اللسان!
القِط الأسوأ حظاً في تاريخ الأدب العربي