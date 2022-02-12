القِط الأسوأ حظاً في تاريخ الأدب العربي

"البلطجي" و"جرصا" و"معليش" و"كَمان" و"برضو"

عامياتٌ لم تقطع صلتها بالعربية الأُم

خَضعت لتحوير أو قلْب أو نَحت أو حذف

إنما عربيّتها متصلةٌ بالأم اتصالَ الولد بأمّه

لكنّ لهجات عربيات، الآن، أوغلت في سرعة النطق

وبالغت في إخفاء مخارج الأحرف

فصارت عاميتُها العربية تحتاج ترجمة إلى العربية!

وبهذا صارت في آخر الأزمان

لساناً عربيَّ الأصلِ يشكو غربةَ اللسان!

