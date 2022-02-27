أفغانيّ أَخَذه العربُ أسيراً فألَّف أهمّ معاجم العربية!

اسمُ كتابِهِ تهذيبُ اللغة

والأحرى أن يكون تهذيباً لبني البشر

فأن يأسرك قومٌ وتعيش بينهم بعيداً عن قومك

ثم تؤلف كتاباً تمتدح فيه آسريك

فهذه لا يفعلها إلا واحد بقامة هذا الرجل

أبو منصور الهرَوي

الأفغاني الذي أسره العربُ شاباً

وعاش بينهم أسيراً إنما كواحدٍ منهم

فترك لهم واحداً من أهم المعجمات التي تحفظ لغتهم عبر التاريخ

