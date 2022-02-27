أفغانيّ أَخَذه العربُ أسيراً فألَّف أهمّ معاجم العربية!
اسمُ كتابِهِ تهذيبُ اللغة
والأحرى أن يكون تهذيباً لبني البشر
فأن يأسرك قومٌ وتعيش بينهم بعيداً عن قومك
ثم تؤلف كتاباً تمتدح فيه آسريك
فهذه لا يفعلها إلا واحد بقامة هذا الرجل
أبو منصور الهرَوي
الأفغاني الذي أسره العربُ شاباً
وعاش بينهم أسيراً إنما كواحدٍ منهم
فترك لهم واحداً من أهم المعجمات التي تحفظ لغتهم عبر التاريخ
العربية تقبّلت غرور الشعراء.. لكن ماذا فعلت بغرور الكُتَّاب؟
أهملَ الأدب العربيّ وأُعجب بنفسه
ظاهرة فريدة في تاريخ النثر الفنّي
يستشهد بما يقول ويعجب بما يكتب
حطّم الآخرين من حوله ليفوز بقلب السلطان
فجاءه من يحطّم إعجابه بنفسه ويقصيه من البَلاط
ابن الأثير الجَزَري
مَثلٌ سائر لغرور الكاتب والشاعر!
القِط الأسوأ حظاً في تاريخ الأدب العربي
هو القِط الأسوأ حظاً في الأدب العربي
ربّاه ضريرٌ وعجز عن إطعامه
فاصطاد القطُّ حَمام الجيران فاصطادوه وقتلوه
ولمّا رثاه صاحبه بإحدى عيون القصائد العربية
قالوا إنها برثاء خليفة خذله من حوله
وفيما القط يموت ويموت نسبوا قصيدة رثائه لعاشقين قُتلا
لكنها ظلّت من مفاخر الأدب العربي وأخلاق العرب
قصيدة رثاء بقطّ رثى فيها المجتمعُ كلّ ضحاياه!!
ماذا فعلت أخطر امرأة في تاريخ اللغة العربية؟
كما كان سيبويه
عقلا فريداً في تاريخ اللغة العربية
كذلك كانت زوجته إنما بالغَيرة ونار الحُب
فأحرقت كتابه الشهير وحوّلته إلى هباء
فأغشي عليه أسفاً وألماً
ولمّا أفاقَ طلّقها وأعاد تأليف كتابه.
مفارقةٌ لا تتكرّر:
أخطر امرأة في تاريخ العربية
زوجةُ أهمِّ رجلٍ في تاريخ النحو العربي!
أفغانيّ أَخَذه العربُ أسيراً فألَّف أهمّ معاجم العربية!