.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الشاعر من قال شعراً.. فما اسم مَن لا يقول الشعر عند العرب؟

الشاعر من قال شعراً.. فما اسم مَن لا يقول الشعر عند العرب؟

شذرات

صاحب الرواية، راوٍ، والقصةِ قاصٌ
وقائل الشعر، شاعرٌ
لكن من لا يقول الشعر له اسمٌ في العربية
فقد أطلق أجدادنا اسماً على من لا يقول الشعر
عشقوا الشعرَ وميّزوا العاجزَ عن قوله
فصار لمن لا يقول الشعر، اسمٌ مميزٌ يُعرَف به
ما هو الاسم الغريب الذي أطلقته العرب على من لا يقول الشعر؟
ولماذا ارتبط هذا الاسم بمن لا ينطِق أيضاً؟

حلقات أخرى

أفغانيّ أَخَذه العربُ أسيراً فألَّف أهمّ معاجم العربية!

اسمُ كتابِهِ تهذيبُ اللغة
والأحرى أن يكون تهذيباً لبني البشر
فأن يأسرك قومٌ وتعيش بينهم بعيداً عن قومك
ثم تؤلف كتاباً تمتدح فيه آسريك
فهذه لا يفعلها إلا واحد بقامة هذا الرجل
أبو منصور الهرَوي
الأفغاني الذي أسره العربُ شاباً
وعاش بينهم أسيراً إنما كواحدٍ منهم
فترك لهم واحداً من أهم المعجمات التي تحفظ لغتهم عبر التاريخ

٢٠ دقيقة منذ 1 أسبوع

العربية تقبّلت غرور الشعراء.. لكن ماذا فعلت بغرور الكُتَّاب؟

أهملَ الأدب العربيّ وأُعجب بنفسه
ظاهرة فريدة في تاريخ النثر الفنّي
يستشهد بما يقول ويعجب بما يكتب
حطّم الآخرين من حوله ليفوز بقلب السلطان
فجاءه من يحطّم إعجابه بنفسه ويقصيه من البَلاط
ابن الأثير الجَزَري
مَثلٌ سائر لغرور الكاتب والشاعر!

١٨ دقيقة 20 فبراير ,2022

القِط الأسوأ حظاً في تاريخ الأدب العربي

هو القِط الأسوأ حظاً في الأدب العربي
ربّاه ضريرٌ وعجز عن إطعامه
فاصطاد القطُّ حَمام الجيران فاصطادوه وقتلوه
ولمّا رثاه صاحبه بإحدى عيون القصائد العربية
قالوا إنها برثاء خليفة خذله من حوله
وفيما القط يموت ويموت نسبوا قصيدة رثائه لعاشقين قُتلا
لكنها ظلّت من مفاخر الأدب العربي وأخلاق العرب
قصيدة رثاء بقطّ رثى فيها المجتمعُ كلّ ضحاياه!!

١٦ دقيقة 12 فبراير ,2022

خليفة المسلمين لـ 24 ساعة فقط شاعرٌ إلى الأبد!

خليفةٌ لأقل من يوم
وشاعرُ اليومِ وكلِّ يوم
خذلته السياسةُ وأخمدت ذكره
وورّطه من حوله فكاد يكون نَكِرَةْ
فأعادت إليه العربيةُ ما سلبتهُ السياسة
ليكون سلطان ديوان العرب ملكاً على جبروت الرئاسة
ابن المعتزّ
من جَنة الشعر إلى نار السُّلطة!

٢١ دقيقة 06 فبراير ,2022

الشاعر من قال شعراً.. فما اسم مَن لا يقول الشعر عند العرب؟

0:00 0:00