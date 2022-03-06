الشاعر من قال شعراً.. فما اسم مَن لا يقول الشعر عند العرب؟

صاحب الرواية، راوٍ، والقصةِ قاصٌ

وقائل الشعر، شاعرٌ

لكن من لا يقول الشعر له اسمٌ في العربية

فقد أطلق أجدادنا اسماً على من لا يقول الشعر

عشقوا الشعرَ وميّزوا العاجزَ عن قوله

فصار لمن لا يقول الشعر، اسمٌ مميزٌ يُعرَف به

ما هو الاسم الغريب الذي أطلقته العرب على من لا يقول الشعر؟

ولماذا ارتبط هذا الاسم بمن لا ينطِق أيضاً؟

