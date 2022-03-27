عجائب الأسماء العربية الأولى للتلفون والكمبيوتر.. صدمة انتهت بإبداع
وضعوا أسماء عربية تقابل الأشياء الجديدة
تعثّروا حيناً، لكنهم.. انتصروا أحياناً
لكنهم.. كانوا الفائزين في آخر المطاف.
كلمات عربية تقابل أشياء غريبة اختُرعت للتو
التلفون والميكرفون والكرتون والكمبيوتر
اعتقد بعض الناس أن العربية سترفع رايتها البيضاء
فالاختبار قاسٍ والمواجهةُ حامية
وما هي إلا ساعات حتى أصبح التلفون هاتفاً
والكمبيوتر حاسباً والكرتون ورقا مقوّى..
هكذا انتصرت كلمات العربية.. في تحديات التسمية والهُوية
العربُ والحروب.. أهوالٌ بالجُملة انتهت بجُملة!
حَسَّنوا الفِرار منها على قبحه حتى حَسُنَ
هي الحربُ التي قرنتها العربُ بالظلم
تقتل الأبرياء وقد ينجو منها الجُناة
الحربُ غَشومٌ
منتهى البلاغة في هذا الإيجاز:
غَشومٌ لأنها لا تميّز بين مذنب وبريء
وغشومٌ لأنها قد تأتي على كل شيء
خَبِر العربُ الحربَ والعنف
فأطلقوا عليها، أقسى وصف
بَطَلُها أول ملوك الأمويين في أوروبا.. قِصةُ لجوءٍ بلا آلام!
لا توجد قصةٌ للاجئين أو النازحين إلا وهي محفوفة بالآلام
إلا حكاية لاجئي الأندلس الذين سكنوا الشام ومصر
ملكٌ أمويٌّ بنى الأندلس لتشبه صورة ما بناه أجداده في الشام
ولمّا بعد قرونٍ هُجّر العرب والمسلمون من هناك
لم يكونوا لاجئين أو نازحين في ديارهم الجديدة
ذلك أن الملك الأموي كان بنى مسقط رأسهم
على صورة مسقط رأس أجداده
فصار النازحُ مسافراً واللاجئ عائداً إلى بيته
هي أندر قصص اللجوء في التاريخ
بطلها أولُ ملوكِ بني أمية في القارة الأوروبية
الشاعر من قال شعراً.. فما اسم مَن لا يقول الشعر عند العرب؟
صاحب الرواية، راوٍ، والقصةِ قاصٌ
وقائل الشعر، شاعرٌ
لكن من لا يقول الشعر له اسمٌ في العربية
فقد أطلق أجدادنا اسماً على من لا يقول الشعر
عشقوا الشعرَ وميّزوا العاجزَ عن قوله
فصار لمن لا يقول الشعر، اسمٌ مميزٌ يُعرَف به
ما هو الاسم الغريب الذي أطلقته العرب على من لا يقول الشعر؟
ولماذا ارتبط هذا الاسم بمن لا ينطِق أيضاً؟
أفغانيّ أَخَذه العربُ أسيراً فألَّف أهمّ معاجم العربية!
اسمُ كتابِهِ تهذيبُ اللغة
والأحرى أن يكون تهذيباً لبني البشر
فأن يأسرك قومٌ وتعيش بينهم بعيداً عن قومك
ثم تؤلف كتاباً تمتدح فيه آسريك
فهذه لا يفعلها إلا واحد بقامة هذا الرجل
أبو منصور الهرَوي
الأفغاني الذي أسره العربُ شاباً
وعاش بينهم أسيراً إنما كواحدٍ منهم
فترك لهم واحداً من أهم المعجمات التي تحفظ لغتهم عبر التاريخ
عجائب الأسماء العربية الأولى للتلفون والكمبيوتر.. صدمة انتهت بإبداع