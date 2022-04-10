قصة لغوي فارسيّ سَوَّد لونَه ليشبه الأعراب فمات
لغويٌّ فارسي عشق العرب والعربية حدّ التطرّف
يُلقّب بالأعرابي وولد بأرض فارسية تشبه أرض العرب
وتعلّق بأيام العرب وأنسابهم وأشعارهم وصار علَماً
ولسبب في نفسه حباً أو عشقاً أو تكريما لهم
تشبّه بالأعراب وسوَّد جسمه ووجهه بالزيت والقَطِران
وجلس تحت الشمس طويلاً.. فمات
الأسودُ الغُندِجاني
عاشقُ العربيةِ والأعراب تركَ في حبّهما ما يحيِّر الألباب
الألغاز.. هذه الأرض المهجورة من الشعر العربي
الألغاز في الشعر العربي
إبهامٌ وغموضٌ ومهاراتٌ لا تحصى في النحو والتأليف
بعضٌ من تلك الألغاز درج وعرف بين الناس وفهِم
فيما بعض الألغاز احتاجت إلى رؤساء العربية لكشف خباياها
فن الألغاز في الشعر العربي
عِلم قائمٌ بذاته
يجمع بين الترفيه النفسي وألعاب العقل واللغة والمنطق
عجائب الأسماء العربية الأولى للتلفون والكمبيوتر.. صدمة انتهت بإبداع
وضعوا أسماء عربية تقابل الأشياء الجديدة
تعثّروا حيناً، لكنهم.. انتصروا أحياناً
لكنهم.. كانوا الفائزين في آخر المطاف.
كلمات عربية تقابل أشياء غريبة اختُرعت للتو
التلفون والميكرفون والكرتون والكمبيوتر
اعتقد بعض الناس أن العربية سترفع رايتها البيضاء
فالاختبار قاسٍ والمواجهةُ حامية
وما هي إلا ساعات حتى أصبح التلفون هاتفاً
والكمبيوتر حاسباً والكرتون ورقا مقوّى..
هكذا انتصرت كلمات العربية.. في تحديات التسمية والهُوية
العربُ والحروب.. أهوالٌ بالجُملة انتهت بجُملة!
حَسَّنوا الفِرار منها على قبحه حتى حَسُنَ
هي الحربُ التي قرنتها العربُ بالظلم
تقتل الأبرياء وقد ينجو منها الجُناة
الحربُ غَشومٌ
منتهى البلاغة في هذا الإيجاز:
غَشومٌ لأنها لا تميّز بين مذنب وبريء
وغشومٌ لأنها قد تأتي على كل شيء
خَبِر العربُ الحربَ والعنف
فأطلقوا عليها، أقسى وصف
بَطَلُها أول ملوك الأمويين في أوروبا.. قِصةُ لجوءٍ بلا آلام!
لا توجد قصةٌ للاجئين أو النازحين إلا وهي محفوفة بالآلام
إلا حكاية لاجئي الأندلس الذين سكنوا الشام ومصر
ملكٌ أمويٌّ بنى الأندلس لتشبه صورة ما بناه أجداده في الشام
ولمّا بعد قرونٍ هُجّر العرب والمسلمون من هناك
لم يكونوا لاجئين أو نازحين في ديارهم الجديدة
ذلك أن الملك الأموي كان بنى مسقط رأسهم
على صورة مسقط رأس أجداده
فصار النازحُ مسافراً واللاجئ عائداً إلى بيته
هي أندر قصص اللجوء في التاريخ
بطلها أولُ ملوكِ بني أمية في القارة الأوروبية
قصة لغوي فارسيّ سَوَّد لونَه ليشبه الأعراب فمات