قد نحتاج إليها جميعاً.. ما هي "الكُنّاشة" في التصنيف العربي؟
ما هو التبويب الذي لجأ إليه المصنفون العرب لجمع نوادر النوادر؟
وإذا خرج شيءٌ عن القاعدة أو المقياس، فأين هو مكانُه المناسب؟
ففي القليل الغريبِ يُدرَج الأقلُّ استعمالاً ورواجاً
وفي الأقلِ النوادرِ تُصنَّف الكلماتُ والأفعال التي غاب معناها البعيد
لكن ماذا يوضَع في الكُنَّاشة؟
ماذا يوجد في الكُنّاشة فلا يُدرج في النوادر والغريب؟
فصارت ملجأ المصنِّفين للتخلّص من شروط التبويب.
آخر شاعر عربي في الأندلس.. وفاءٌ حتى الرَّمق الأخير
خاتِم الشعراء تُقال للمكانة التي لا تُزاحَم
لكنها مع آخر شعراء الأندلس
فهي للنهاية والإعلام بنهاية إحدى أعظم الحضارات
الشاعرُ البَسطيُّ
صاحبُ آخر ديوان شِعرٍ عربي كُتب في تلك البلاد
أَسَروه فافتدى نفسَه ببيع أنفس مخطوطاته
ولمّا مات لم يُعلَم زمنُ وفاتِه
خاتم وآخر الشعراء العرب في الأندلس
شاعرٌ وعاشقٌ من طِراز أسلافه العرب
قصة لغوي فارسيّ سَوَّد لونَه ليشبه الأعراب فمات
لغويٌّ فارسي عشق العرب والعربية حدّ التطرّف
يُلقّب بالأعرابي وولد بأرض فارسية تشبه أرض العرب
وتعلّق بأيام العرب وأنسابهم وأشعارهم وصار علَماً
ولسبب في نفسه حباً أو عشقاً أو تكريما لهم
تشبّه بالأعراب وسوَّد جسمه ووجهه بالزيت والقَطِران
وجلس تحت الشمس طويلاً.. فمات
الأسودُ الغُندِجاني
عاشقُ العربيةِ والأعراب تركَ في حبّهما ما يحيِّر الألباب
الألغاز.. هذه الأرض المهجورة من الشعر العربي
الألغاز في الشعر العربي
إبهامٌ وغموضٌ ومهاراتٌ لا تحصى في النحو والتأليف
بعضٌ من تلك الألغاز درج وعرف بين الناس وفهِم
فيما بعض الألغاز احتاجت إلى رؤساء العربية لكشف خباياها
فن الألغاز في الشعر العربي
عِلم قائمٌ بذاته
يجمع بين الترفيه النفسي وألعاب العقل واللغة والمنطق
عجائب الأسماء العربية الأولى للتلفون والكمبيوتر.. صدمة انتهت بإبداع
وضعوا أسماء عربية تقابل الأشياء الجديدة
تعثّروا حيناً، لكنهم.. انتصروا أحياناً
لكنهم.. كانوا الفائزين في آخر المطاف.
كلمات عربية تقابل أشياء غريبة اختُرعت للتو
التلفون والميكرفون والكرتون والكمبيوتر
اعتقد بعض الناس أن العربية سترفع رايتها البيضاء
فالاختبار قاسٍ والمواجهةُ حامية
وما هي إلا ساعات حتى أصبح التلفون هاتفاً
والكمبيوتر حاسباً والكرتون ورقا مقوّى..
هكذا انتصرت كلمات العربية.. في تحديات التسمية والهُوية
قد نحتاج إليها جميعاً.. ما هي "الكُنّاشة" في التصنيف العربي؟