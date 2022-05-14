لكلّ كلمة عربية معنى يميّزها.. فمن أين جاء الترادف؟
لماذا لجأ العرب إلى منح الشيء الواحد أسماء كثيرة؟
وهل حقاً هي أسماء أم صفات أم مَجاز؟
فللسيف اسمٌ واحد، هو السيف، والحسام مَجازٌ
فكيف قيل إن العربية تحفظ له خمسين اسماً؟
والأسد بمئات الأسد قالوا..
قصةُ الترادفِ في اللغة العربية
ثراءٌ في الصفات والمجاز والإنباء حَلّ محلَّ الأسماء
أعرابيٌّ فصيح حضرَ بأول معجم عربي واختفى اسمه إلى الأبد!
وقال أبو ليلى
وقال لي أبو ليلى الأعرابي
لم يعرفه أبو ليلى
حكاه أبو ليلى
هذا كله في أول معجمات العربية
مصدرٌ في أقدم كتبها اللغوية
فأبو ليلى كغيره من أعراب الفصاحة المظلومين
غابوا عنّا هُويةً ونسباً
وحضروا في لساننا كلماتٍ وكتباً
أهلاً وسهلاً ومرحباً.. خفايا التحية والتحيات عند العرب
أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم
كلمات وراءها أفعالٌ محذوفة
هي فلسفة الترحيب عند العرب
بناء من ثلاث طبقات:
الأمن، والهناءة، والسَّعة
بذلك يرحَّب بالغريب بالضيف بالزائر وبالأهل
لكننا ونحن نستعمل تلك الكلمات الشهيرة بالترحيب
نخفي أفعالاً أدت إلى نطقها منصوبةً
فلماذا أخفاها العربُ وما هو سرّ تعظيم العرب للتحية والتحيات؟
قد نحتاج إليها جميعاً.. ما هي "الكُنّاشة" في التصنيف العربي؟
ما هو التبويب الذي لجأ إليه المصنفون العرب لجمع نوادر النوادر؟
وإذا خرج شيءٌ عن القاعدة أو المقياس، فأين هو مكانُه المناسب؟
ففي القليل الغريبِ يُدرَج الأقلُّ استعمالاً ورواجاً
وفي الأقلِ النوادرِ تُصنَّف الكلماتُ والأفعال التي غاب معناها البعيد
لكن ماذا يوضَع في الكُنَّاشة؟
ماذا يوجد في الكُنّاشة فلا يُدرج في النوادر والغريب؟
فصارت ملجأ المصنِّفين للتخلّص من شروط التبويب.
آخر شاعر عربي في الأندلس.. وفاءٌ حتى الرَّمق الأخير
خاتِم الشعراء تُقال للمكانة التي لا تُزاحَم
لكنها مع آخر شعراء الأندلس
فهي للنهاية والإعلام بنهاية إحدى أعظم الحضارات
الشاعرُ البَسطيُّ
صاحبُ آخر ديوان شِعرٍ عربي كُتب في تلك البلاد
أَسَروه فافتدى نفسَه ببيع أنفس مخطوطاته
ولمّا مات لم يُعلَم زمنُ وفاتِه
خاتم وآخر الشعراء العرب في الأندلس
شاعرٌ وعاشقٌ من طِراز أسلافه العرب
لكلّ كلمة عربية معنى يميّزها.. فمن أين جاء الترادف؟