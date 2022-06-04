عظّموها في الواقع فصارت مصطلحا في اللغة.. "شجاعة العربية" بلا حدود
أن تكون شجاعا في الحرب أو بطلا
فهذا في الإقدام ومواجهة الخصوم بلا خوف أو وجل
أما أن تكون شجاعاً في اللغة العربية
بلا سلاح بلا قتال بلا معارك
وكما الفارس يواجه ويتقدّم ولا يهاب
فعن أي شجاعة ومواجهة نتحدث؟
شجاعة العربية
من قيمة اجتماعية يعظّمها الإنسان
إلى مصطلحٍ في اللغة والبلاغة والبيان
القوة الناعمة بقلمٍ نادر.. كاتبٌ فلسطينيّ بقوّة جيش (الجزء الثاني)
ما ترك القاضي الفاضل كتاباً لكنه ترك للأجيال أدبيات بناء الدول
مصادر الثقافة العربية أدواته مشيراً وكاتباً أوامر الملوك
خلَّد نفسه للكتابة العربية حكيما كما لو أنه من طراز العصور الحديثة
يقول للتاريخ وللقلم العربي والنثر والتأليف:
لا يكتُبُ إنسانٌ كتاباً في يومه، إلا قال في غده:
لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضلَ، ولو تُركَ هذا لكان أجملَ
القوة الناعمة بقلمٍ نادر.. كاتبٌ فلسطينيّ بقوّة جيش (الجزء الأول)
مثالٌ نادرٌ لعلاقة المثقف بالسلطة
ولد ونشأ في عسقلان الفلسطينية
ثم أتقنَ الكتابة والإنشاء في مصر
نال مجداً بفصاحته وأخلاقه وثقافته
لم ينله علَمٌ في تاريخ النثر العربي
فقال صلاح الدين إنه ملك البلاد بقلمه
لا بالسيوف..
قصة الفلسطينيِّ القاضي الفاضلِ الكاتب
حقق بالقلم ما تعجز عن الجيوش أحياناً
لكلّ كلمة عربية معنى يميّزها.. فمن أين جاء الترادف؟
لماذا لجأ العرب إلى منح الشيء الواحد أسماء كثيرة؟
وهل حقاً هي أسماء أم صفات أم مَجاز؟
فللسيف اسمٌ واحد، هو السيف، والحسام مَجازٌ
فكيف قيل إن العربية تحفظ له خمسين اسماً؟
والأسد بمئات الأسد قالوا..
قصةُ الترادفِ في اللغة العربية
ثراءٌ في الصفات والمجاز والإنباء حَلّ محلَّ الأسماء
أعرابيٌّ فصيح حضرَ بأول معجم عربي واختفى اسمه إلى الأبد!
وقال أبو ليلى
وقال لي أبو ليلى الأعرابي
لم يعرفه أبو ليلى
حكاه أبو ليلى
هذا كله في أول معجمات العربية
مصدرٌ في أقدم كتبها اللغوية
فأبو ليلى كغيره من أعراب الفصاحة المظلومين
غابوا عنّا هُويةً ونسباً
وحضروا في لساننا كلماتٍ وكتباً
عظّموها في الواقع فصارت مصطلحا في اللغة.. "شجاعة العربية" بلا حدود