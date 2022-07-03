كلمة عربية مؤلفة من حرف يتكرر 5 مرات.. تحريف؟ أم تصحيف؟
أصلها ما بين الصيني أو الإيطالي
وشاعَ أنها كلمة عربية من حرف واحد يتكرر خمس مرات
فهل يعقل هذا في لغة لم تتقبل وجود الأحرف الثلاثة بأصل كلمة إلا على مضض؟
ما هي حقيقة القصة؟
ماهي مصادرها؟
ومن هو صاحب الكلمة العجيبة هذه؟
زجّالٌ مصري ورحّالة مغربي يكشفان سرَّ أغرب كلمة تناقلها الناس
استبَقت حروب المياه.. البئر نَزفت ونَزحت في اللغة العربية
من سمع هلع العالم من مخاطر اندلاع حروب المياه
ومخاوفِ البشرية من مجرد شُح في الماء
لعرف أن للعربية آباء
انتصروا بتحدي البقاء فانتصروا بتحدي اللسان
فأنسنَ العربُ آبارهم
كما لو أنها من أفراد الأسرة.
قبل التحذير من حروب المياه
ما أكثر العربُ من كلامهم.. بل أبدعوا في وصف عالمِهِم
فلم يهددوا بحروب وعنْف بل تألّقوا في ثقافة الحَرْف
تفعله أفعى كثيرة السّمّ.. من هنا جاء "التّحرُّش" في اللغة العربية
جريمةٌ مكتملة الأركان في الواقع
وجريمة مكتملة الأركان في اللغة العربية
التحرّشُ يعاقب عليه القانون
وتعاقِب عليه لغتُنا الجميلة
فجعلته من أفعال الأفاعي كثيرة السم
واشتقت منه اسماً لأخطر الحشرات
أصل كلمة التحرش في العربية القديمَةْ
كان الأساسَ اللغوي ليُعرَّف كجريمَةْ
لماذا لم يكتف العرب بالأسماء فزادوها بحروف غريبة عليها؟
الأسماء للتمييز والأسماء للمعرفة والإشارة والنداء
لكن ماذا نفعل إذا أضيف عليها حرفٌ ليس من أصلها؟
فنقرأ عن الصِّلدِم فيكون المقصود الصَّلْد
ونقرأ عن الصِّهميم ويكون المذكور الصميم
ما سرّ زيادةِ حروفِ الأسماء في اللغة العربية؟
صورة بديعة صارت سُنةًّ في الكلام من سُنن العرب
أقرَّها النحوُ والرواةُ ورؤساء العربية والأدب
عظّموها في الواقع فصارت مصطلحا في اللغة.. "شجاعة العربية" بلا حدود
أن تكون شجاعا في الحرب أو بطلا
فهذا في الإقدام ومواجهة الخصوم بلا خوف أو وجل
أما أن تكون شجاعاً في اللغة العربية
بلا سلاح بلا قتال بلا معارك
وكما الفارس يواجه ويتقدّم ولا يهاب
فعن أي شجاعة ومواجهة نتحدث؟
شجاعة العربية
من قيمة اجتماعية يعظّمها الإنسان
إلى مصطلحٍ في اللغة والبلاغة والبيان
كلمة عربية مؤلفة من حرف يتكرر 5 مرات.. تحريف؟ أم تصحيف؟