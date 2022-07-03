كلمة عربية مؤلفة من حرف يتكرر 5 مرات.. تحريف؟ أم تصحيف؟

أصلها ما بين الصيني أو الإيطالي

وشاعَ أنها كلمة عربية من حرف واحد يتكرر خمس مرات

فهل يعقل هذا في لغة لم تتقبل وجود الأحرف الثلاثة بأصل كلمة إلا على مضض؟

ما هي حقيقة القصة؟

ماهي مصادرها؟

ومن هو صاحب الكلمة العجيبة هذه؟

زجّالٌ مصري ورحّالة مغربي يكشفان سرَّ أغرب كلمة تناقلها الناس