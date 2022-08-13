لماذا حذّر منه أحد أعظم الكتَّاب؟.. تحويل الكلام العامّي إلى فصيح

لماذا يتذمّر بعض الناس من اقتباس اللهجات العاميات كما هي؟

صحافة العرب ووسائل إعلامها مليئة بعناوين تتضمن كلاماً عامياً

هل هذا حقاً يفسِد اللسان العربي الفصيح؟

وهل تجنُّب الإعرابِ يعني خلو كلام العامة من الفضائل؟

من هو العبقري العربي الذي أمرَ باقتباس الكلام العامّي كما هو؟

ولماذا حذّرنا ومنذ القرن الثالث للهجرة وقال بما هو أقرب لإنذار:

"إذا سمعتَ بنادرة من نوادر العوام، فإيّاك أن تستعمل فيها الإعراب"

