لماذا حذّر منه أحد أعظم الكتَّاب؟.. تحويل الكلام العامّي إلى فصيح
لماذا يتذمّر بعض الناس من اقتباس اللهجات العاميات كما هي؟
صحافة العرب ووسائل إعلامها مليئة بعناوين تتضمن كلاماً عامياً
هل هذا حقاً يفسِد اللسان العربي الفصيح؟
وهل تجنُّب الإعرابِ يعني خلو كلام العامة من الفضائل؟
من هو العبقري العربي الذي أمرَ باقتباس الكلام العامّي كما هو؟
ولماذا حذّرنا ومنذ القرن الثالث للهجرة وقال بما هو أقرب لإنذار:
"إذا سمعتَ بنادرة من نوادر العوام، فإيّاك أن تستعمل فيها الإعراب"
التشفير وفكّ الشفرة.. ولِد في ديار العرب وانتشر في العالم
هو عِلمٌ انفرد به العربُ على حضارات العالم
وأقِر لهم بأنهم أول من حوّل التشفير إلى عِلم خالص
المعمّى واستخراج المعمى
يقابله في عصرنا الحديث الشفرة وكسر الشفرة
ما هو دور اللغة العربية في أسرار التشفير؟
المعمى أو الشفرة في الحالتين.. عربيّ خالصٌ بكلمتين
سرُّ الحَسَدِ في العربية.. أغرب قصة وأخطر معنى
الحسدُ تمنّي زوالِ نعمةِ المحسود
وأحياناً هو سعيٌ لإزالة تلك النعمة عن مستحقّها
وقيل إن الحسدَ جاء من حشرة تمتصّ دماء الضحية
لكن اللغة العربية تحتفظ بمعنى قديم عجيب للحسد والحاسد
رواهُ بدويٌّ فصيحٌ رئيسْ عن بدويٍّ فصيحٍ منسيّْ
الحَسَدُ في قديم كلام العرب
كلمةٌ معناها يميط اللثامَ عن أعجب العجب
كلمة عربية مؤلفة من حرف يتكرر 5 مرات.. تحريف؟ أم تصحيف؟
أصلها ما بين الصيني أو الإيطالي
وشاعَ أنها كلمة عربية من حرف واحد يتكرر خمس مرات
فهل يعقل هذا في لغة لم تتقبل وجود الأحرف الثلاثة بأصل كلمة إلا على مضض؟
ما هي حقيقة القصة؟
ماهي مصادرها؟
ومن هو صاحب الكلمة العجيبة هذه؟
زجّالٌ مصري ورحّالة مغربي يكشفان سرَّ أغرب كلمة تناقلها الناس
كلمات ضدّ اللسان العربي فكيف أصبحت محسوبةً عليه؟
كيف لكلمة مبنية من حرف واحد يتكرر ثلاث مرات
أن تكون من جُملة كلام العرب؟
فإذا كانت الفصاحة أن يكون الكلم من أحرف متباعدة المخارج
فكيف بكلمة كلّها حرف واحد يتكرر ويتكرر ويتكرر؟
سرّ من أسرار اللسان العربي
ومن هندسة الحروف في اللغة العربية
ما ظننّا أنه كلمات معدودات
كان في الحقيقة مجرّدَ أصوات
لماذا حذّر منه أحد أعظم الكتَّاب؟.. تحويل الكلام العامّي إلى فصيح