لغة الملوك والناس في القصور والأسواق.. سرُّ الابتداء في القصيدة العربية
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
أو لا أنتَ أنتَ ولا الديارُ ديارُ
جُملة مما يوصف بالابتداء البارع في الشعرية العربية
قالوا الكثير عن سبب وصفه بالبارع
لكن سرّ الشعرية العربية، في الكلام نفسه
ثورة طبقية وثقافية في آن
الابتداءات البارعة في الشعر العربي
سرّ الأسرار الذي روّج القصيدة في أسواق العامة وبين الرُّحَّل وفي قصور الملوك
مَلِكٌ بين شاعرين.. من روائع أخلاقيات الشعراء العرب
من أبهى صور أخلاقيات الشعراء العرب
عداوة أهل الصناعة انقلبت صداقةَ حرفة الأدب
شاعرٌ استولى عليه شِعرٌ قاله غلامٌ
فأعطى اللهَ عهداً ألا يقول الشعرَ بعد ما سمعه منه
ولمّا انتبه الملِكُ إلى غيابه عن مجلسه
استدعاه إليه وسأله وسمع القصة من أولها إلى آخرها
فأكرم الغلامَ الذي صار أبا تمام
وأكرم الشاعر المستقيل على رِفعة ما قام به.
إنها من روائع أخلاق الشعراء العرب
تُكتَب بدمع العين وبما تيسّر من ماء الذّهب
هكذا تكلَّم أهل الأندلس.. عامّية جاءت من أرض الفُصحى
تدوين الكلام العامّي كما ورد على لسان أهله
كان لصالح العربية الفصحى
وليس لصالح تشظي اللهجات في كل اتجاه
عندما نقرأ كيف كان أهل الأندلس يتكلّمون
وفي أمثلتهم يُصوّرون
نعرف أن العرب أخذوا لغتهم إلى ضفاف الأطلسي
وعادوا بها كما لو أنها لم تغادر يوما واحداً لسان أهلها.
تدوين كلام العامة في الأمثال
أيسر الطرق لفهم أثر الفصحى في لغة الأجيال
فكأنها لم تسافر وكأنهم لم ينتقلوا من حال إلى حال
لماذا حذّر منه أحد أعظم الكتَّاب؟.. تحويل الكلام العامّي إلى فصيح
لماذا يتذمّر بعض الناس من اقتباس اللهجات العاميات كما هي؟
صحافة العرب ووسائل إعلامها مليئة بعناوين تتضمن كلاماً عامياً
هل هذا حقاً يفسِد اللسان العربي الفصيح؟
وهل تجنُّب الإعرابِ يعني خلو كلام العامة من الفضائل؟
من هو العبقري العربي الذي أمرَ باقتباس الكلام العامّي كما هو؟
ولماذا حذّرنا ومنذ القرن الثالث للهجرة وقال بما هو أقرب لإنذار:
"إذا سمعتَ بنادرة من نوادر العوام، فإيّاك أن تستعمل فيها الإعراب"
التشفير وفكّ الشفرة.. ولِد في ديار العرب وانتشر في العالم
هو عِلمٌ انفرد به العربُ على حضارات العالم
وأقِر لهم بأنهم أول من حوّل التشفير إلى عِلم خالص
المعمّى واستخراج المعمى
يقابله في عصرنا الحديث الشفرة وكسر الشفرة
ما هو دور اللغة العربية في أسرار التشفير؟
المعمى أو الشفرة في الحالتين.. عربيّ خالصٌ بكلمتين
لغة الملوك والناس في القصور والأسواق.. سرُّ الابتداء في القصيدة العربية