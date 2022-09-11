هل كان حُسن الخاتمة هدف شعراء ما بعد الجاهلية فقط؟

تدوين الكلام العامّي كما ورد على لسان أهله

كان لصالح العربية الفصحى

وليس لصالح تشظي اللهجات في كل اتجاه

عندما نقرأ كيف كان أهل الأندلس يتكلّمون

وفي أمثلتهم يُصوّرون

نعرف أن العرب أخذوا لغتهم إلى ضفاف الأطلسي

وعادوا بها كما لو أنها لم تغادر يوما واحداً لسان أهلها.

تدوين كلام العامة في الأمثال

أيسر الطرق لفهم أثر الفصحى في لغة الأجيال

فكأنها لم تسافر وكأنهم لم ينتقلوا من حال إلى حال

