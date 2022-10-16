أنقذوه أم أَسَروه؟.. غموض بحياة أفغانيٍّ صار من رؤساء العربية

من أبهى صور أخلاقيات الشعراء العرب

عداوة أهل الصناعة انقلبت صداقةَ حرفة الأدب

شاعرٌ استولى عليه شِعرٌ قاله غلامٌ

فأعطى اللهَ عهداً ألا يقول الشعرَ بعد ما سمعه منه

ولمّا انتبه الملِكُ إلى غيابه عن مجلسه

استدعاه إليه وسأله وسمع القصة من أولها إلى آخرها

فأكرم الغلامَ الذي صار أبا تمام

وأكرم الشاعر المستقيل على رِفعة ما قام به.

إنها من روائع أخلاق الشعراء العرب

تُكتَب بدمع العين وبما تيسّر من ماء الذّهب

