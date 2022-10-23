درسته أوروبا 6 قرون.. طبيب عربي طوَّر الطب النفسي بعقلانية مبكّرة 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

أو لا أنتَ أنتَ ولا الديارُ ديارُ

جُملة مما يوصف بالابتداء البارع في الشعرية العربية

قالوا الكثير عن سبب وصفه بالبارع

لكن سرّ الشعرية العربية، في الكلام نفسه

ثورة طبقية وثقافية في آن

الابتداءات البارعة في الشعر العربي

سرّ الأسرار الذي روّج القصيدة في أسواق العامة وبين الرُّحَّل وفي قصور الملوك

