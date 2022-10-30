حذَّروا من التوسع به وهو من أسرار اللسان.. "قام" ليس فعلاً مساعِداً

طبيبٌ عربي هو صاحب أقدم مخطوط كامل في العالم عن مرض الاكتئاب

أسس مدرسة طبية هي الأولى في القارة الأفريقية.

وكما لو أنه من أطباء القرن العشرين

عقلانيٌّ في وصفه عقلانيّ في علاجه عقلاني في لغته

إنه ابنُ عِمران الذي درسته أوروبا طيلةَ ستةِ قرون

وأسهم في تطوير الطب النفسي حول العالم.

