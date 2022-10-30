حذَّروا من التوسع به وهو من أسرار اللسان.. "قام" ليس فعلاً مساعِداً
قصةُ فعلٍ عربي حيَّر العقول؟!
قام بافتتاح المشروع.. أم افتتح المشروع!
فعلٌ عربيٌّ صريحُ النَّسب
"قامَ" فأخرجوه من لسان العرب
قديماً صَنَّفوا "قام" في أفعال الشروع
وحديثاً وصفوهُ بالفعل المساعد الممنوع.
قام بالشيء وقاموا بشيء وأشياء
من نبع الفصاحة جاءت كما أخبرنا الرؤساء!
درسته أوروبا 6 قرون.. طبيب عربي طوَّر الطب النفسي بعقلانية مبكّرة
طبيبٌ عربي هو صاحب أقدم مخطوط كامل في العالم عن مرض الاكتئاب
أسس مدرسة طبية هي الأولى في القارة الأفريقية.
وكما لو أنه من أطباء القرن العشرين
عقلانيٌّ في وصفه عقلانيّ في علاجه عقلاني في لغته
إنه ابنُ عِمران الذي درسته أوروبا طيلةَ ستةِ قرون
وأسهم في تطوير الطب النفسي حول العالم.
أنقذوه أم أَسَروه؟.. غموض بحياة أفغانيٍّ صار من رؤساء العربية
قصة الأزهري صاحبِ تهذيب اللغة لم تنته فصولا
لماذا عاد إلى بلاده بعد ثلاثين عاماً من الأسر في يد العرب؟
أحبّهم أسيراً.. وعشقهم حراً
لماذا ألف كتابه في هَراة الأفغانية ولم يؤلفه في ديار العرب؟
سرّ تعلقِ اللغوي الكبير بالعرب والأخلاق العربية
أُصيب بطعنة فنقلوه إلى ديارهم وأسعفوه
أم أسروا قلبه حبا وشغفا .. فعشق لغتهم تأليفاً وتَرَفا؟
معلّقات تبرّىء الجاهليّ من أخطر تهمة.. يعرف الابتداء ولا يُحسِن الانهاء
هذه هي السبعُ الطوال
تثبت بأن الجاهلي اعتنى بخاتمة قصيدته كاعتنائه بأولها
لكنهم ظلموه وقالوا عنه ما لم يفعله
ضيَّعوا شِعره واتّهموه بإهمال إنهاء النصّ
لغزُ اختفاء النهايات البديعة من شعر المتقدمين
وكلمة السرّ في المعلّقات:
فمن امتلكَ براعة الابتداء امتلكَ براعة الانتهاء
هل كان حُسن الخاتمة هدف شعراء ما بعد الجاهلية فقط؟
إنه لمن أسرار الشعراء العرب
يسحرون السامع بأول قصائدهم
لكنّهم يختمونها كما لو أنها تعرّضت لبتْر
فإذا ركّز العربيّ على أول القصيدة
كونها أولَ ما يصل إلى الاستماع
فلماذا لم يعتنِ بآخرها كونه آخرَ ما التقطه الإصغاء؟
ظاهرة غياب حُسن الخاتِمة في قصائد الكبار
بسبب غَلَبة الارتجال أم ضياع الأشعار؟
حذَّروا من التوسع به وهو من أسرار اللسان.. "قام" ليس فعلاً مساعِداً