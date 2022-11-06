استعمال غير مألوف لمعنى كلمة.. هل يجعله خطأً؟

إذا فتحنا الباب لنقد كل استعمال لغوي لم يرد في المصنفات القديمة

فسنكون على خصام مع أقرب الكلمات إلينا.

وها نحن نقول: نَجَمَ عنه، بمعنى نتج وتسبّب

وبأصل العربية النجوم طلوعٌ وظهورٌ وحلولٌ وعبور

بل إن نجم القديمةَ تعنى أيضاً تركَ وابتعد وذهبَ

فمن هو أول من شرَّع نجمَ بمعنى نتجَ

وهل إذا غابت عن المصنفات القديمة تغيب عن لساننا المعاصر؟

